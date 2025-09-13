Norge sender kampfly til Polen etter russisk droneaksjon

I en felles uttalelse fredag slutter USA seg til vestlige allierte som uttrykker bekymring over Russlands droneaksjon i Polen.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) opplyser til Aftenposten at Norge skal sende kampfly til Polen.

– Det er allerede planlagt at Norge skal delta med jagerfly av typen F-35 i en Nato-ledet operasjon i Polen om kort tid, skriver forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en e-post fra departementets kommunikasjonsavdeling.

– Når Norge bidrar med jagerfly til Polen, er det nettopp for å håndtere trusler mot polsk luftrom, slik vi har sett denne uken, legger han til.

Norge vil også vurdere anmodningen til allierte om ytterligere støtte.

Antall krenkelser av Polens luftrom tidligere denne uka kan ha vært høyere enn først meldt, sier Polens forsvarsminister fredag.

Grundigere analyse tyder på at det var 21 krenkelser av polsk territorium natt til onsdag, sier forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Tidligere het det at det var 19 krenkelser.