Norge sender kampfly til Polen etter russisk droneaksjon

Norge skal sende kampfly til Polen i høst og vurderer ytterligere bidrag etter at mange russiske droner kom inn over Polen natt til onsdag.

Mannskaper jobber ved et hus i Wyryki nær Lublin i Polen som natt til onsdag ble truffet av en drone.
Foto: Czarek Sokolowski/AP/NTB
NTB
13. sep. 2025 - 08:06

I en felles uttalelse fredag slutter USA seg til vestlige allierte som uttrykker bekymring over Russlands droneaksjon i Polen.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) opplyser til Aftenposten at Norge skal sende kampfly til Polen.

– Det er allerede planlagt at Norge skal delta med jagerfly av typen F-35 i en Nato-ledet operasjon i Polen om kort tid, skriver forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) i en e-post fra departementets kommunikasjonsavdeling.

– Når Norge bidrar med jagerfly til Polen, er det nettopp for å håndtere trusler mot polsk luftrom, slik vi har sett denne uken, legger han til.

Norge vil også vurdere anmodningen til allierte om ytterligere støtte.

Antall krenkelser av Polens luftrom tidligere denne uka kan ha vært høyere enn først meldt, sier Polens forsvarsminister fredag.

Grundigere analyse tyder på at det var 21 krenkelser av polsk territorium natt til onsdag, sier forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Tidligere het det at det var 19 krenkelser.

Frankrike er blant landene som vil bidra mer til å beskytte luftrommet over Polen. Bildet viser et fransk Rafale-kampfly.
Les også:

Flere Nato-land vil sende forsterkninger til Polen

DronerForsvar
