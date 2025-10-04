Amy herjer i store deler av landet – over 100 veier stengt på Vestlandet

I deler av Vestfold og Telemark er det ventet at Amy fører med seg opp mot 100 millimeter regn på 12 timer. Ifølge Meteorologisk institutt kan Amy bli den største og mest ødeleggende stormen på 25 år.

Det er sendt ut farevarsel om vind, regn og skred i ulik grad i hele landet sør for Narvik.

På Vestlandet er det 102 stengte veier lørdag morgen, sier trafikkoperatør Jan Audun Marøy til Bergens Tidende.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Kunstig intelligens forvandler museumsturen

– Det har vært svært vanskelige forhold å jobbe med i mørket, sier han om natten.

Sterk vind

I store deler av landet har det vært farevarsel om vindkast i forbindelse med stormen. Langs kysten i Vestfold og deler av Agder har det vært rødt farevarsel fra og med midnatt natt til lørdag.

Meteorologene rapporterer om vindkast på 30 til 35 meter i sekundet og lokalt ekstremt kraftige vindkast på 43 meter i sekundet i Trøndelag lørdag morgen.

Les også: Vulkanutbrudd på Island: Folk evakuert fra Grindavik og Den blå lagune

– Det er observert full storm, lokalt orkan fra sørøst på kysten. Vinden kan flere steder fortsatt øke på utover dagen, heter det i en melding på yr.no.

Grensen for orkan går ved vedvarende vindhastigheter på 32,6 meter per sekund.

Store skader

I Bergen har det kommet flere meldinger om skader grunnet sterk vind. På Kronstad løsnet et butikktak og kollapset, og i sentrum hadde to vinduer på et hotell løsnet som følge av sterk vind.

Brannvesenet rykket ut rundt klokken 3 etter meldinger om at taket på en enebolig hadde blåst av i Ulvik i Hardanger.

I Tingvoll var det en hel garasje som blåste av sted, og som stengte veien på stedet.

Flere tusen uten strøm

I forkant av uværet ble det også advart mot potensielle strømbrudd, som har blitt en realitet for mange.

Les også: På vei hjem etter fem måneder i rommet

Natt til lørdag har så mange som 87.000 nordmenn vært uten strøm. Fortsatt er flere tusen strømløse lørdag morgen.

– Hvis mange i et område har mistet strømmen samtidig, kan det ta litt tid før nettselskapet har rettet alle feilene, heter det på nettsidene til Reguleringsmyndighetene for energi (RME).

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Fra millionlån til milliardvekst: Disse pengene får fart på norske bedrifter

Flere veltede trær

Stormen har også ført til stengte veier flere steder.

På Spikkestad i Asker satte et vogntog seg fast da det prøvde å kjøre rundt et tre som hadde falt over veien. Treet tok også med seg en strømkabel.

I Sunndal er det meldt om brann i terrenget, trolig på grunn av trær som har falt over en høyspentledning, melder politiet.

I Farsund i Agder har også et tre falt over veien, som er sperret i begge retninger. I Bergen er det meldinger om steinras som har truffet en bil, og flere veltede trær.

Flere avganger fra Bergen lufthavn lørdag morgen ble også innstilt som følge av uværet, viser Avinors nettsider.

Det var ventet at stormen ville bevege seg østover i løpet av natten og morgenen.