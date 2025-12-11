Lastefartøy tar inn vann i Listafjorden – redningsaksjon pågår

– Det er et fartøy med problemer i Listafjorden nå som vi assisterer, sier pressevakt ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til avisen torsdag morgen.

Det er både redningsskøyte og redningshelikopter i området.

– Vi får også hjelp av en ferje, opplyser pressevakten.

Ifølge Lister24 skal problemene ha oppstått da fartøyet var utenfor Lista.

TIL NTB opplyser redningsleder Per Hognaland at det dreier seg om et lasteskip på 28 meter.

– Mannskapet er klar til å gå fra borde, og det er dårlig vær i området, sier han.