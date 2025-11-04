Fjernstyrte skredtårn skal sikre fjelloverganger i vinter

– Ved å bruke teknologi til å hjelpe naturen, får vi færre stengninger for trafikantene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Statens vegvesen opplyser at det er satt opp skredtårn ved fire av fjellovergangene i Sør-Norge.

Riksvei 7 Hardangervidda, E134 Haukelifjell, riksvei 15 Strynefjellet og riksvei 13 over Vikafjellet er alle utstyrt med de fjernstyre skredtårnene. Disse er faste installasjoner som styres med hjelp av en app.

På den måten kan skred utløses kunstig ved hjelp av sprengstoff eller gass. I tillegg kan veier bli stengt når det er fare for skred.

Neste år starter arbeidet med å sikre fjelloverganger i Nord-Norge på denne måten, opplyser Vegvesenet.