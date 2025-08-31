Bane Nor visste at det var fare for store skader ved ras

Det viser dokumenter VG har fått tilgang til.

– Ifølge analysen er det verste som kan skje at noen dør. Og nå har det skjedd.

Dette sier leder for plan- og utviklingsutvalget i Levanger kommune, Lars Erik Ertsås til VG.

Avisen har sett på kommunens dokumenter, der risikoen for kvikkleireskred eller masseutglidning ble vurdert til middels høy risiko. Dersom et ras skulle skje ble konsekvensene vurdert til høy risiko.

«Dersom mennesker oppholder seg i et område der massene glir ut eller raser kan de miste livet (...)», står det i analysen.

Bane Nor vil ikke kommentere

Både kommunen, Statsforvalteren og NVE godkjente Bane Nors prosjekt.

Pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor sier til VG at de ikke vil kommentere saken nå, da de konsentrerer seg om å ivareta de ansatte.

– Spørsmålene som går på det tekniske må vi ta etter hvert. Vi kommer tilbake til den typen vurderinger.

– Bemerkelsesverdig

Gunleik Hoffman, som var byggeleder da E6 mellom Ronglan og Vassmark ble bygget ut i 2018, sa til Adresseavisen lørdag at han synes det er bemerkelsesverdig at Bane Nor har valgt å legge krysningsspor til strekket ved Nesvatnet, og at han ikke var overrasket over at det raste ut akkurat der.

– Jeg synes de har vært tøffe i sporvalget. Jeg er overrasket over at de la det der, med den kjennskapen jeg har til forholdene, forteller Hoffmann.

Store konsekvenser

Både jernbanesporet, nye E6 og gamle E6 ble ødelagt av raset lørdag morgen. Dette betyr at togtrafikken både på Trønderbanen og Nordlandsbanen er sterkt påvirket fram til Bane Nor har fått reparert skadene.

– Vårt ansvar nå etter raset er å sørge for best mulige løsninger for våre kunder, som nå må belage seg på buss for tog og det som for mange vil bli en krevende reiserute, sier Randi Ness, direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge.

Helt siden lørdag formiddag har SJ Norge arbeidet med å planlegge driften for alle strekningene som er berørt.

– Flere av våre tog er nord for bruddet. Togene må normalt kjøre helt til Trondheim for å få nødvendig service og vedlikehold. Uten dette kan vi rett og slett ikke holde togene i drift flere dager på rad. Vi skulle gjerne sett at situasjonen var annerledes, sier Ness.

Høy samfunnskostnad

De samfunnsøkonomiske konsekvensene ved stengt E6 og jernbane etter skredet i Levanger er trolig på 3–6 millioner kroner, anslår seniorforsker Askill Halse i Transportøkonomisk institutt (TØI).

Samfunnskostnaden er beregnet ut fra antall biler, lastebiler og lignende som påvirkes, skriver Adresseavisen. – Hvis folk og varer må bruke mer tid, er det en kostnad for dem. Det gjelder reiser til jobb, fritidsreiser eller varer som skal fraktes, sier Halse til avisen. Han anslår at omkjøringene øker reisetiden med en time for omtrent 10.000 reisende hver dag, og at kostnaden per kjøretøy er på mellom 5 og 10 kroner per minutt. Han understreker likevel at det er et grovt anslag som kun sier noe om størrelsesordenen. Det er få omkjøringsmuligheter i Levanger. Omkjøring er via fylkesvei 755 og gjennom Sverige. Politiet sa søndag at E6 trolig kommer til å være stengt i flere måneder.