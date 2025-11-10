Abonner
Pilotprosjekt gir syklister lov til å sykle på rødt lys

Noen kryss i Oslo skal innføre lovlig høyresving på rødt lys for syklister som en del av et pilotprosjekt. Prøveperioden kan begynne til sommeren.

Det er bare i høyresvinger i utvalgte kryss det kan bli tillatt å sykle på rødt lys. Foto: Geir Olsen/NTB
NTB
10. nov. 2025 - 11:57

Bymiljøetaten har utarbeidet en plan sammen med Vegdirektoratet for å tillate høyresving på rødt lys i utvalgte kryss i Oslo, skriver Aftenposten.

– Pilotprosjektet kan gjennomføres så snart endret skiltforskrift er på plass, sier seniorrådgiver Kjersti Bakken i Vegdirektoratet.

Med samtykke fra Samferdselsdepartementet vil Vegdirektoratet kunne sende forslaget ut på høring.

– Vi har som mål at ny forskrift er fastsatt slik at løsningen kan prøves ut i løpet av sommersesongen 2026, opplyser Bakken.

Det er tre kryss som skal bli testet ut i første omgang. To av dem vil ligge i sentrum og et utenfor.

I Nederland er det lov til å svinge til høyre på rødt lys om det er skiltet for det. Danmark Frankrike, Belgia og Tyskland har lignende ordninger.

