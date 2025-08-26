Abonner
Tre personer besvimte på fullt Vy-tog til Oslo

Det var kaotiske tilstander på et overfylt tog fra Drammen til Oslo tirsdag morgen og flere passasjerer besvimte.

Flere togpassasjerer besvimte tirsdag morgen. Bildet er tatt ved en tidligere anlending.
Flere togpassasjerer besvimte tirsdag morgen. Bildet er tatt ved en tidligere anlending. Illustrasjonsfoto: Eirik Helland Urke
NTB
26. aug. 2025 - 09:45

– Vi kan bekrefte at det var tre personer som besvimte på toget, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til Avisa Oslo.

Kaoset var på R13-toget fra Drammen, som ankom Oslo S klokken 07.45 tirsdag morgen. Ifølge Lundeby måtte 100 personer bli stående igjen på perrongen fordi toget var overfylt.

Passasjer Ingvild Haukelidsæter beskriver forholdene som «sild i tønne» og forteller til Avisa Oslo om en ubehagelig reise:

– Det var veldig varmt. Jeg holdt på å falle over, og det var umulig å holde seg fast.

Årsaken til kaoset er den forlengede stengingen av Drammen stasjon, som har ført til at Vy må kjøre med redusert togkapasitet. Flere togsett står fast på togverkstedet og kan ikke tas i bruk.

Lundeby beklager situasjonen og lover bedring fra 31. august, når togene etter planen kan tas i bruk igjen.

SamferdselVy
