EU oppretter ny enhet for militær etterretning – forsvarsekspert vil ha Norge med

Det vil være fornuftig om Norge knytter seg til EUs nye etterretningsenhet, mener Tom Røseth ved Forsvarets høyskole (FHS).

Høyres Ine Eriksen Søreide støtter tanken om å knytte Norge til et nytt etterretningssamarbeid som er under oppbygging i EU.
Foto: Arash A. Nejad
NTB
11. des. 2025 - 10:05

– Det er uheldig hvis vi ikke er med på dette toget, hvis det skulle få god fart. Jeg mener det er klokt å vurdere det seriøst, sier Røseth, som er hovedlærer i etterretning ved FHS, til Altinget.

EU-kommisjonen har startet planleggingen av en ny europeisk etterretningsenhet. Den skal ligge direkte under EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Bakteppet er krigen i Ukraina og økende usikkerhet om USAs militære engasjement i Europa. I tillegg har mengden av hybride angrep mot europeiske land økt.

Røseth får støtte fra Høyres påtroppende leder og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide.

– Det er en naturlig del av EUs forsterkede satsing på forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier hun.

Søreide mener regjeringen bør vurdere hvilke muligheter partnerskapsavtalen med EU om forsvar og sikkerhet gir.

– Jeg skulle gjerne sett at Norge var enda tettere knyttet til EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid, helst som fullverdig medlem. Stadig flere problemstillinger som angår norsk sikkerhet, diskuteres på arenaer og møter der vi ikke har tilgang, påpeker hun.

Forsvarsminister Tore Sandvik (Ap).
