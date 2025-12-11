EU oppretter ny enhet for militær etterretning – forsvarsekspert vil ha Norge med

– Det er uheldig hvis vi ikke er med på dette toget, hvis det skulle få god fart. Jeg mener det er klokt å vurdere det seriøst, sier Røseth, som er hovedlærer i etterretning ved FHS, til Altinget.

EU-kommisjonen har startet planleggingen av en ny europeisk etterretningsenhet. Den skal ligge direkte under EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Bakteppet er krigen i Ukraina og økende usikkerhet om USAs militære engasjement i Europa. I tillegg har mengden av hybride angrep mot europeiske land økt.

Røseth får støtte fra Høyres påtroppende leder og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide.

– Det er en naturlig del av EUs forsterkede satsing på forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier hun.

Søreide mener regjeringen bør vurdere hvilke muligheter partnerskapsavtalen med EU om forsvar og sikkerhet gir.

– Jeg skulle gjerne sett at Norge var enda tettere knyttet til EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid, helst som fullverdig medlem. Stadig flere problemstillinger som angår norsk sikkerhet, diskuteres på arenaer og møter der vi ikke har tilgang, påpeker hun.