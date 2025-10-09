Abonner
Kina strammer ytterligere inn eksportkontrollen på sjeldne jordarter

Kina innfører nye og enda strengere eksportbegrensninger på sjeldne jordarter og teknologi knyttet til prosessering av dem. 

Kina står for over 90 prosent av verdens produksjon av bearbeidede sjeldne jordarter. Her ser vi en gruve der det utvinnes sjeldne jordarter i Ganxian fylke i Jiangxi-provinsen.
Kina står for over 90 prosent av verdens produksjon av bearbeidede sjeldne jordarter. Her ser vi en gruve der det utvinnes sjeldne jordarter i Ganxian fylke i Jiangxi-provinsen. Foto: Chinatopix / AP / NTB
NTB
9. okt. 2025 - 07:42

Endringen retter seg særlig mot utenlandske brukere i forsvars- og halvlederindustrien. Det kunngjorde Kinas handelsdepartement torsdag, ifølge Reuters.

De nye tiltakene utvider kontrollene som ble varslet i april, restriksjoner som den gang førte til store globale leveringsproblemer før eksporten gradvis kom i gang igjen etter avtaler med Europa og USA.

Kina står for over 90 prosent av verdens produksjon av bearbeidede sjeldne jordarter og magneter laget av dem. Disse 17 metalliske grunnstoffene er avgjørende i alt fra elbiler og vindturbiner til flymotorer og radarer.

Svarer USA

Det kinesiske handelsdepartementet gjør det for første gang klart at utenlandske aktører i forsvarsindustrien ikke vil få eksportlisenser. Søknader knyttet til avansert halvlederproduksjon skal vurderes «fra sak til sak».

De nye reglene utvider også forbudet mot eksport av teknologi for produksjon av sjeldne jordmagneter til flere magnettyper, samt enkelte komponenter og monterte enheter som inneholder slike magneter.

Tiltaket kommer dagen etter at amerikanske politikere tok til orde for å utvide forbudet mot eksport av utstyr til produksjon av halvledere til Kina.

Verken Samsung Electronics, TSMC eller SK Hynix har villet kommentere saken overfor Reuters.

Kina sitter på store ressurser av såkalte sjeldne jordarter. Bildet er fra en gruve for utvinning av slike kritiske mineraler i fylket Ganxian i provinsen Jiangxi i 2010
gruvedriftIndustrisjeldne jordarter
