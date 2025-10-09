Kina strammer ytterligere inn eksportkontrollen på sjeldne jordarter

Endringen retter seg særlig mot utenlandske brukere i forsvars- og halvlederindustrien. Det kunngjorde Kinas handelsdepartement torsdag, ifølge Reuters.

De nye tiltakene utvider kontrollene som ble varslet i april, restriksjoner som den gang førte til store globale leveringsproblemer før eksporten gradvis kom i gang igjen etter avtaler med Europa og USA.

Kina står for over 90 prosent av verdens produksjon av bearbeidede sjeldne jordarter og magneter laget av dem. Disse 17 metalliske grunnstoffene er avgjørende i alt fra elbiler og vindturbiner til flymotorer og radarer.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vår infrastruktur er truet. Attack 2025 er stedet for å lære om utfordringene

Svarer USA

Det kinesiske handelsdepartementet gjør det for første gang klart at utenlandske aktører i forsvarsindustrien ikke vil få eksportlisenser. Søknader knyttet til avansert halvlederproduksjon skal vurderes «fra sak til sak».

De nye reglene utvider også forbudet mot eksport av teknologi for produksjon av sjeldne jordmagneter til flere magnettyper, samt enkelte komponenter og monterte enheter som inneholder slike magneter.

Tiltaket kommer dagen etter at amerikanske politikere tok til orde for å utvide forbudet mot eksport av utstyr til produksjon av halvledere til Kina.

Verken Samsung Electronics, TSMC eller SK Hynix har villet kommentere saken overfor Reuters.