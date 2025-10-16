Kinesiske mineralrestriksjoner skaper trøbbel for vestlig våpenindustri

Kina begrenset eksporten av sjeldne jordarter i april som svar på Trump-administrasjonens tollpolitikk, noe som førte til forsinkelser for bilproduksjonen og at vestlige selskaper ble nødt til å hamstre materialer, skriver Financial Times.

Restriksjonene ble strammet ytterligere til i forrige uke, og USAs president Donald Trump har som svar truet med å øke tollen på varer fra Kina til 100 prosent.

Sjeldne jordmetaller har vært et viktig stridspunkt i handelssamtaler mellom de to landene og er avgjørende for produksjonen av alt fra smarttelefoner til militært utstyr og teknologi. De produseres og bearbeides nesten utelukkende i Kina.

Store konsekvenser

Kinas innstramming «ventes å få vidtrekkende konsekvenser for leveranser av rammede produkter til Tyskland og Europa», sier en talsperson for den tyske bilindustrigruppa VDA til Financial Times. Bransjeorganisasjoner for forsvarsindustrien sier forsyningskjedene må bli mer motstandsdyktige og uavhengige.

Innstrammingene kan forsinke produksjonen av våpendeler også selv om det er gjort tiltak for å fylle opp lagrene, ifølge ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times har flere store våpenprodusenter jobbet med å fylle lagrene i mer enn to år allerede.

Danmark har tatt til orde for et samlet svar fra EU på Kinas restriksjoner og samarbeid med USA for å legge press på Beijing.

Norske Nammo er ikke blant våpenprodusentene som blir hardt rammet.

– Vi har i all hovedsak ikke kinesiske leverandører i våre forsyningskjeder – av åpenbare grunner. Derfor er vi i liten grad berørt av disse problemstillingene, sier kommunikasjonsdirektør Thorstein Korsvold i Nammo til NTB.

Kan trappes ned

Forrige uke syntes alt å ligge til rette for handelskrig mellom verdens to største økonomier, og børsene reagerte svært negativt.

Men etter helga har USAs finansminister Scott Bessent og det kinesiske næringsdepartementet forsøkt å berolige investorer på begge sider av Stillehavet. De har trukket fram at landenes forhandlingsgrupper samarbeider godt og muligheten for at de finner en løsning, skriver Reuters.

– 100 prosent-tollen trenger ikke å skje. Forholdet er, trass i kunngjøringen forrige uke, godt. Kommunikasjonslinjene er åpne igjen, så vi får se hvor det bærer, sa USAs finansminister Scott Bessent til Fox News mandag.

Videre påpekte han at tolløkningen ikke vil tre i kraft før 1. november, og at amerikanerne fortsatt venter at Trump og Kinas president Xi Jinping skal møtes i slutten av oktober.

Det har imidlertid vært tøft språk i uttalelser fra begge sider.

Kinas næringsdepartement bekreftet mandag at partene har snakket sammen i helga og påpeker at tidligere forhandlinger har endt i tollpauser. Men USA advares om at de «ikke kan be om samtaler mens de samtidig truer med nye restriktive tiltak», ifølge Reuters.