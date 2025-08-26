Abonner
Forsvar

Trump vil ha krigsdepartement, ikke forsvarsdepartement

USAs forsvarsdepartement skal bytte navn til Krigsdepartementet, ifølge president Donald Trump.

President Donald Trump sammen med visepresident J.D. Vance og forsvarsminister Pete Hegseth i Det hvite hus mandag.
President Donald Trump sammen med visepresident J.D. Vance og forsvarsminister Pete Hegseth i Det hvite hus mandag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB
NTB
26. aug. 2025 - 07:28

– Forsvar? Jeg vil ikke bare ha forsvar. Vi vil ha forsvar, men vi vil også være på offensiven, hvis det er OK, sa Trump på en pressekonferanse mandag, ifølge Newsweek.

Hvis skiftet gjennomføres, får forsvarsdepartementet Pentagon tilbake navnet som det hadde fram til 1949. Det engelske navnet var Department of War, som på norsk blir Krigsdepartementet.

– Som krigsdepartement vant vi alt, og jeg tror vi må gå tilbake til det, sa Trump på pressekonferansen.

– Det kommer snart, sir, sa forsvarsminister Pete Hegseth, som sto ved siden av Trump i Det ovale kontor i Det hvite hus.

At ingen av deltagerne i chatten stiller spørsmål om hvorvidt Signal er innafor, tilsier at dette ikke er en unormal kommunikasjonsplattform, skriver ukas TU-spaltist.
Kommentar

Dette er større enn pølsefingre og dårlig folkeskikk

Donald trumpForsvar
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Gran kommune
Enhetsleder vann og avløp
Riksantikvaren
Leder for seksjon digitale tjenester
COWI AS
Senior VVS-Ingeniør
Norconsult AS
Nyutdannet sivilingeniør geoteknikk
Servi Group
Senioringeniør Hydraulikk / Mekatronikk
En tjeneste fra