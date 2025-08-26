Trump vil ha krigsdepartement, ikke forsvarsdepartement

– Forsvar? Jeg vil ikke bare ha forsvar. Vi vil ha forsvar, men vi vil også være på offensiven, hvis det er OK, sa Trump på en pressekonferanse mandag, ifølge Newsweek.

Hvis skiftet gjennomføres, får forsvarsdepartementet Pentagon tilbake navnet som det hadde fram til 1949. Det engelske navnet var Department of War, som på norsk blir Krigsdepartementet.

– Som krigsdepartement vant vi alt, og jeg tror vi må gå tilbake til det, sa Trump på pressekonferansen.

– Det kommer snart, sir, sa forsvarsminister Pete Hegseth, som sto ved siden av Trump i Det ovale kontor i Det hvite hus.