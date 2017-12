Nå kan du bestille Teslas lastebil

Tesla Semi, den elektriske trekkvogna bilprodusenten lanserte i november, kan nå bestilles i Norge.

Bilen koster 1,6 millioner kroner, og det koster minst 160.000 kroner å reservere Semi. Nøyaktig når man kan forvente å få bilen levert gjenstår å se.

Tesla har til nå sagt at de planlegger å sette lastebilen i produksjon i 2019. Antakeligvis er det da snakk om leveranser til amerikanske kunder.

Under en konferanse arrangert av den nederlandske transport- og lastebilforeningen TLN forrige måned, fortalte lederen for Teslas Semi-program Jerome Guillen ifølge elbilbloggen Electrek at de jobber med å tilpasse bilen til europeiske tungtransportkrav.

Tre europeiske land

Tesla Semi skal settes i produksjon om to år. Bilde: Tesla

Dette skulle angivelig være grunnen til at reservasjon ikke var åpnet enda. Hvorvidt det at den nå kan bestilles i Europa betyr at Tesla er klare med de europeiske spesifikasjonene, er uklart.

Det er kunder i Norge, Nederland og Storbritannia som kan bestille Semi i dag.

De som ønsker å få levert lastebiler fra tidlig produksjon må i tillegg til reservasjonsbeløpet betale resten av summen, til sammen 1,6 millioner kroner, senest ti dager etter reservasjonen.

Slike biler kalles «Founders series», eller «Grunnleggerserien», og Tesla Model S og X ble i sin tid levert i tilsvarende utgaver.

Minst 160.000 kroner for å reservere

Bestilling av en Semi når den kommer i vanlig serieproduksjon krever ikke at man betaler hele beløpet. Man må fortsatt ut med 41.000 kroner for å bestille en bil, og deretter 119.000 kroner, altså totalt 160.000 kroner for å reservere en bil.

Dette beløpet trekkes fra prisen på bilen når den leveres.

Praksisen er ikke ulik den Tesla bruker på Model 3, hvor det koster 10.000 kroner å reservere en bil. Dette beløpet trekkes fra kjøpssummen når kontrakt tegnes.

Det er ikke kjent hvor mange europeiske kunder som har bestilt Semi. Det er imidlertid kjent at italienske Fercam har reservert en bil gjennom en amerikansk partner, og skal få den eksportert til Europa.

Mange bedrifter ser sitt snitt til å få litt oppmerksomhet når de bestiller Tesla-trekkvogner, så noen av reservasjonene er allerede kjent. En bruker av nettsamfunnet Reddit fører oversikt over disse.

457 kjente bestillinger

Oversikten viser at 457 reservasjoner er kjent til dagens dato. De største reservasjonene er gjort av UPS, Pepsi, og Sysco, med henholdsvis 125, 100 og 50 biler.

Reservasjonsbeløpene generert av de kjente bestillingene er på til sammen 9,14 millioner dollar (76,7 mill. kr.), og med en gjennomsnittlig pris på 180.000 dollar (1,5 mill. kr.) vil disse reservasjonene generere en omsetning på 82,26 millioner dollar (690 mill. kr.) for Tesla.

Det er trolig flere enn disse som har reservert lastebilen, og det er slett ikke sikkert at alle store bestillinger er offentlig kjent.

Flere elektriske lastebiler på vei

Tesla er for øvrig langt fra det eneste selskapet som jobber med elektriske lastebiler. Daimler tilbyr allerede lette lastebiler med batteridrift, og planlegger en 23 tonns bil med 350 kilometer rekkevidde innen fire år.

Men allerede neste år kan en Mercedes-lastebil med 200 kilometer rekkevidde komme i produksjon.

I tillegg har den amerikanske lastebilprodusenten Cummins allerede presentert den elektriske trekkvogna Aeos, som skal kunne komme i produksjon i 2019.

Volkswagen har på sin side annonsert at de investerer 13,6 milliarder kroner i utvikling av drivlinjer til tungbilder over de neste fem årene. MAN, som er en del av Volkswagen-konsernet, skal levere et lite antall elektriske lastebiler neste år.