Nå får Nord-Norge samme type politihelikoptre som Sør-Norge

Det nærmer seg et år siden Politiets helikoptertjeneste på Gardermoen mottok sine tre nye helikoptre av typen AW169.

Det var svært etterlengtet og ble karakterisert som en beredskapsrevolusjon da de kom, og de har så langt etterlevd forventningene.

Fra 1. mai er det samme helikoptertype som skal brukes også i Nord-Norge.

Fredag overtar Airlift politiets helikopterberedskap med et av sine AW169-helikoptre. Det skal operere fra Tromsø lufthavn og støtte Troms, Nordland og Finnmark politidistrikt.

Tre år med AW169

Airlift var blant de første brukerne av den nye helikoptertypen AW169 fra Leonardo Helicopters, da de i 2017 tok dem i bruk som loshelikoptre på oppdrag fra Kystverket med base i Bergen og Hammerfest.

Da kontrakten på nye politihelikoptre ble undertegnet i 2017, ble et av Airlifts loshelikoptre brukt som bakgrunnspynt. Nå er nettopp et av disse helikoptrene leid inn for å overta beredskapen for politiet i Nord-Norge. Bilde: Ruud, Vidar

Den nye kontrakten med Politidirektoratet ble inngått etter en anbudskonkurranse i november i fjor. Avtalen gjelder for fire år med mulighet for tre års forlengelse. Helikopteret er på én times beredskap.

I vinterhalvåret kommer Airlift til å benytte sitt AS332C Super Puma til politioppdraget i Nord-Norge, har selskapet opplyst til Folkebladet.

Dette helikopteret (LN-OBX) har også blitt brukt som sivil vikar for redningshelikopteret Sea King i 330-skvadronen. Første gang dette skjedde var for ni år siden, da helikopteret ble leid inn for å fylle beredskapen på Rygge.

Transport – ikke spaning

Selv Airlift-helikoptrene er av samme type som politiets, er innmaten noe forskjellig. Et loshelikopter har ikke behov for den samme sensorutrustningen som et politihelikopter. Men så skal heller ikke helikopteret i nord brukes til overvåking, spaning eller andre skarpe oppdrag – her er det snakk om transportoppdrag.

Troms politidistrikt oppgir til Folkebladet at de har rundt ti oppdrag i året der helikoptertransport er aktuelt, men utelukker ikke at bruken kan øke når tilgangen nå bedres.

Da politihelikoptrene ble bestilt i juli 2017, ble det for øvrig lagt til rette for en eventuell utplassering av politihelikoptre i andre deler av landet, da det ble inngått opsjonsavtale på kjøp av ytterligere tre AW169-maskiner.

Bell 412 til Rygge

Fram til nå har Forsvaret støttet politiet med helikopter ved behov med sine Bell 412-maskiner. At beredskapen nå overføres til sivile, er en konsekvens av at 15 av Bell-helikoptrene samles på Rygge, for å dedikeres spesialstyrkene og de øvrige tre helikoptrene på Bardufoss må holdes av til å støtte Hæren.

Dette AS332C Super Puma-helikopteret kommer også til å brukes til helikopterberedskapen for politiet i Nord-Norge. Bilde: Kystverket

For det er ikke akkurat noen overflod av helikoptre i det norske forsvaret, ifølge forsvarsledelsen. Forsvarssjefen ba om 30 ekstra helikoptre i sitt fagmilitære råd i fjor høst.

Men i regjeringens langtidsplan tidligere denne måneden, ble det ikke foreslått noen ekstra helikoptre. Tvert imot vil regjeringen vente til etter 2024 med å starte arbeidet med å anskaffe nye middelstunge transporthelikoptre til erstatning for dagens Bell 412.

Ifølge Forsvarsdepartementet er det etter anmodning fra Helsedirektoratet besluttet at Forsvaret skal forlenge sin støtte med et helikopter på ambulanseberedskap i Kirkenes frem til 15. juli.

Langt større kapasitet

AW169 har en utholdenhet på i overkant av fire timer, og er i stand til å flytte 750 kg nyttelast 250 nautiske mil. Med langt større rekkevidde og transportkapasitet enn de forrige politihelikoptrene, av typen EC135 T2+, vil helikoptertjenesten lettere kunne understøtte politidistriktene når det trengs innsatspersonell.

AW169 Lengde: 14,65 m

Høyde: 4,50 m

Rotordiameter: 12,12 m

Kabinvolum/areal: 6,3 m 3 /4,5 m 2

/4,5 m Bagasjevolum: 1,75 m3

Maks pax: 2 + 10

Motorer: PW210A

Takeoff-kraft: 2 x 1.108 shp

Maksimal avgangsvekt: 4.800 kg

Maks/marsjhastighet: 165/140 knop (306/260 km/t)

Tørrgang-evne: 33 min

Standard drivstoffkapasitet: 888 kg

Maksimal utholdenhet: 4 t 20 min

Maksimal rekkevidde: 440 nautiske mil (815 km)

Helikoptrene som er kjøpt inn til politiet, konfigureres enten til overvåking og transport. I sistnevnte konfigurasjon hektes lyskasteren bak og EO/IR-sensoren foran av (elektro-optisk/infrarød), slik at det spares cirka 130 kg vekt som i stedet kan benyttes til drivstoff eller en ekstra passasjer og utstyr.

Når AW169-ene brukes som transporthelikopter, er det seks seter i selve kabinen pluss to ekstraseter lengst bak. I overvåkingskonfigurasjon byttes en del av setene ut for å gjøre plass til en systemoperatør og vedkommendes konsoll.

I høst skal helikoptrene flytte fra dagens base på Gardermoen og samlokaliseres med blant annet beredskapstroppen og bombegruppa på Taraldrud.