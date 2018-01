Kystruteanbudet: Utsatt frist med over en uke

Samferdselsdepartementet har gitt rederiet som skal legge inn bud på Kystruten Bergen-Krikenes forlenget frist til 12. januar.

Årsaken er pålegget fra Stortinget rett før jul om at det skal legges inn en miljøbonus i anbudet.

Pressevakten i Samferdselsdepartementet opplyser at fristen ble utvidet for at rederiene skulle få tid til å områ seg.

Den nye fristen er fredag 12. januar klokka 12. Opprinnelig frist var onsdag 3. januar klokka 12.00.

Følger opp stortingsvedtak

I en uttalelse skriver departementet at bakgrunnen for utsettelsen er behandlingen av innstilling 95 S 20. desember. Der ba Stortinget om at regjeringen må forhandle fram en avtale om miljøbonus når nye kontrakter skal inngås.

- Vedtaket ble kjent først 20. desember, derfor har departementet forlenget tilbudsfristen noe for å gi tilbyderne tid til å forholde seg til vedtaket, sier pressevakt Henrik Jonassen i departementet til TU.

Han opplyser at alle departementet har markedsdialog med, og alle som har meldt sin interesse for konkurransen i den elektroniske anbudsportalen Doffin fikk beskjed om forlengelsen fredag 22. desember.

Miljøkritikk

Ingen tvil om at miljøkriteriet er utelatt i Samferdselsdepartementets anbudskriterier for kystruten. Bilde: Faksimile fra Doffin

Behandlingen i Stortinget kom etter mye kritikk fra maritim industri om at miljøkravene i anbudet var svært lave og ikke en gang i tråd med anbefalingen om 30 prosent miljøvekting i offentlige innkjøp.

Arbeiderpartiet og SV forsøkte via transportkomiteen på Stortinget til å få regjeringen til å endre anbudet og å få inn mye strenger krav. Det fikk ikke flertall.

Kompromisset som ble vedtatt 20. desember, etter forslag fra Senterpartiet, ble krav om at det innføres miljøbonus etter at kontraktene er inngått.

Miljøbevegelsen Zero og den maritime klyngen NCE Maritime Clean Tech forsøkte å få departementet til å adoptere en miljøbonusmodell som Sør-Trøndelag fylkeskommune brukte med suksess på hurtigruteanbud.

Inn på sporet

Sigurd Enge i Bellona mener bonusordningen som nå innføres kan gi god miljøeffekt.

-Vi har også kritisert samferdselsdepartementet for hvordan de lyste ut anbudet. Men med instruksen fra Stortinget, kan vi få det inn på miljøsporet igjen. Ved å gi bonus for oppnådde kutt i løpet av hele perioden, vil det gi mulighet til å ta i bruk ny teknologi etter hvert som den blir tilgjengelig, sier Enge til TU.

Usikkerhetsmomentet er i midlertid prisen som settes på CO2-kuttene.

-Vi har ikke regnet på det, men prisen vil avgjøre hvor effektiv bonusordningen vil være, påpeker han.

Ingen kommentar

Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten sier til Nord24 at selskapet ikke har noen kommentar ut over at selskapet er i innspurten med sitt tilbud.

Hurtigruten har varslet at selskapet ønsker å by på alle de tre anbudspakkene med til sammen 11 skip og daglige anløp til alle de 34 havnene.

- Vi har ikke noen andre kommentarer annet enn at vi er i innspurten. Og vil levere vårt tilbud innen fristen, sier Bjørnflaten.

Bred interesse

Ifølge Nord24 vil ikke Torghatten kommentere om rederiet er med i konkurransen. Fra før er det kjent at Fjord1, Norled, Fjordline og Color Line kan være interessert i å by på en eller flere av pakkene.

Kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line ønsker heller ikke å kommentere noe rundt anbudet ut over at de er interessert.

Color Line har satt i gang en prosess for mulig børsnotering. Begrunnelsen er blant annet lettere finansiering av vekstprosjekter. Om Kystrute-anbud er en del av veksten, vil ikke selskapet opplyse om.

Ifølge Mathisen gjør mulig børsintroduksjon til at selskapet må være enda mer forsiktige med hva det sier offentlig.

Skuffet

Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, vil heller ikke gi noen kommentar til utsettelsen, men gjentar det han har sagt tidligere:

- Vi er skuffet over at det ikke settes strengere krav til skipene som skal seile på verdens vakreste rute. Fjord1 har snart 16 el-ferger i drift og Norge leder an på miljøvennlige skip. Da er 25 prosent CO2-kutt lite, sier han til TU.