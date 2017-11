Hurtigruten legger inn anbud på ruten langs norskekysten

* Kystruten mellom Bergen og Kirkenes er populært kjent som hurtigruten, og dette er også navnet på selskapet som i dag betjener ruten.

* Helt siden 1893 har staten subsidiert skipstrafikken på ruten for å sikre transporttilbudet og kystforbindelsen til lokalbefolkningen.

* Avtalen med staten slår fast at skipene skal innom 34 havner mellom Bergen og Kirkenes daglig.

* Staten krever at skipene minimum har kapasitet til 320 passasjerplasser, 120 køyplasser i lugar og minimum 150 europaller for frakt av gods nord for Tromsø.

* I forslaget til statsbudsjett for 2018 har regjeringen foreslått å bevilge 700,8 millioner kroner til kjøp av transporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes i 2018.

* Selv om ruten hovedsakelig ble startet for nyttetransport, har den gjennom årenes løp blitt svært populær blant både norske og utenlandske turister.

* Konsulentselskapet Menon regnet i mars 2017 ut at Hurtigruten bidrar med 2,52 milliarder kroner i økt verdiskapning blant de 34 anløpsstedene langs kysten.

* Dagens avtale mellom Hurtigruten AS og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste 19. september ut anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.

(Kilder: NTB, Regjeringen, Wikipedia, Hurtigruten AS)