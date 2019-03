Krevde millionerstatning - retten sa nei

Bane Nor møtte nylig forskringsselskapet til Cargolink og CargoNet i retten. Striden sto om hvem som har ansvaret for regningen for å rydde opp etter at et godstog sporet av på Nordlandsbanen.

Avsporingen gjorde at 16.973 sviller måtte skiftes, i tillegg til at sporveksler og rekkverk måtte repareres.

Bane Nor krevde 11,8 millioner fra Tryg Forsikring, men tapte saken på alle punkter.

Dommen ble avsagt på torsdag.

Lang skavl med kram snø

Bakgrunnen for striden var at et Cargolink-godstog med bilvogner kjørte seg fast i en lang skavl med kram snø på Saltfjellet den 7. mars 2015. Lokføreren forsøkte å bakke ut av skavlen, men måtte til slutt tilkalle hjelp.

Bane Nor rekvirerte så et lokomotiv fra CargoNet for å trekke godstoget løs fra skavlen.

Da de trakk toget ut av skavlen, så ble det raskt oppdaget at lokomotivet fra Cargolink hadde sporet av. Dette ble koblet fra, og resten av togsettet ble trukket sørover.

Da toget senere kjørte inn på Dunderland stasjon ble det oppdaget at bakerste vogn var sporet av.

Avsporingen førte til skader på den omtrent 30 kilometer lange jernbanestrekningen der togsettet hadde blitt trukket. Det var først og fremst sviller som ble skadet, men også balisere (elektroniske sendere plassert midt i jernbanesporet) og rekkverk.

Brukte leketog i retten

Opprinnelig krevde Bane Nor nær 26 millioner kroner i erstatning, men dette beløpet ble justert ned fordi svillene var omtrent 30 år gamle.

I retten ble det brukt et Brio leketog med skinner for å illustrere det som skjedde.

Bane Nor mente forsikringsselskapet var ansvarlig for å dekke kostnadene, fordi lokføreren fra Cargolink ikke sjekket hjulene på toget godt nok i forbindelse med at det avsporede lokomotivet ble koblet fra oppe på fjellet.

Statsforetaket mente det var svært sannsynlig at avsporingen skjedde i forbindelse med frakoblingen.

«Det var store snømengder og konsistensern på snøen er beskrevet som seig og tyggegummiaktig. Alminnelig fysikk tilsier at en bakking på ca. 30 cm under slike forhold er tilstrekkelig til at vognen har klatret på denne snøen slik at hjulene har sporet av», argumenterte Bane Nor ifølge dommen.

Høyest uklar årsak

Tryg forsikring mente imidlertid at det eneste sikre i saken var at «en ikke vet hva som førte til avsporingen», slik deres syn er gjengitt i dommen. De mente at avsporingen også kunne ha årsak i en ukjent faktor, at noe kunne ha skjedd med vognen mens den ble trukket sørover. De viste blant annet til at det ikke var dokumentert skader på sviller før over 10 kilometer fra havaristedet på fjellet.

De mente også at ansvarsgrunnlaget uansett måtte falle bort, fordi Bane Nor hadde ansvaret for bergingsoperasjonen på fjellet. De pekte også på at manglende snørydding var den utløsende årsaksfaktoren til uhellet.

Retten mente det var sannsynliggjort at avsporingen skjedde senest et lite stykke fra snøskavlen der godstoget hadde kjørt seg fast, men der stopper enigheten med Bane Nor.

«Bortsett fra at det er utvilsomt at vognen på et eller annet tidspunkt har sporet av senest et lite stykke fra havaristedet, fremstår det for retten som høyest uklart hva som var årsaken til denne avsporingen», heter det i dommen.

«Svært dårlig utredet»

Videre så kritiserer dommeren Statsforetaket for at saken fremstår som svært dårlig utredet, til tross for at de gikk til sak for skader opprinnelig vurdert til nær 26 millioner kroner. Dommeren peker også på at uhellet aldri har vært undersøkt av noen statlig havarikommisjon.

«Etter rettens mening taler den samlede bevisførselen for at det finnes alternative årsaker til skaden som er like sannsynlig som den Bane NOR anfører», heter det i dommen.

Bane Nor tapte saken fullstendig og må dekke Tryg Forsikrings saksomkostninger på 255.000 kroner.

– Vi må lese dommen og sette oss inn i den før vi kan si noe mer, sier Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane Nor til Teknisk Ukeblad.

Det saksøkte forsikringsselskapet er fornøyd.

– Vi er naturlig nok veldig fornøyd med resultatet og synes dommens vurdering av årsaksspørsmålet er riktig, forteller Rune Stiegler, advokat i Tryg.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, siden ankefristen ikke har gått ut.