Måtte skifte 16.973 sviller etter at toget sporet av. Nå krever Bane Nor millionerstatning

Bane Nor krangler med forskringsselskapet til Cargolink og CargoNet om hvem som har ansvaret for regningen for å rydde opp etter at et godstog sporet av på Nordlandsbanen. Neste uke møtes de i Bergen tingrett.

Avsporingen gjorde at 16.973 sviller måtte skiftes, i tillegg til at sporveksler og rekkverk måtte repareres.

Nå krever Bane Nor 11,8 millioner fra forskringsselskapet.

Kjørte seg fast i snøskavl

Bakgrunnen for saken er at et godstog fra Cargolink kjørte seg fast i en snøskavl på Saltfjellet på Nordlandsbanen den 7. mars 2015. To aksler på lokomotivet hadde sporet av og lokomotivet ble koblet fra oppe på fjellet.

Vognene ble trukket sørover til Dunderland stasjon av et lokomotiv som Bane Nor hadde rekvirert fra CargoNet. Da toget kom frem til stasjonen, oppdaget man at den bakerste vognen hadde sporet av og at dette hadde skadet sporet over en lengre strekning.

Opprinnelig krevde Bane Nor over 25 millioner kroner i erstatning, men dette beløpet er justert ned fordi svillene var omtrent 30 år gamle.

– Årsaken til at Bane NOR har nedjustert kravet, er at de skadde svillene har en levetid på 50 år og at 30 av disse årene var gått. Det er derfor snakk om et aldersfradrag på 3/5 av kravet, forteller Rune Stiegler, advokat i Tryg.

Kommer snart til Norge: Her testes det nye flytoget i full snøstorm - innendørs

Skylder på togselskaper

Bane Nor mener forsikringsselskapet er ansvarlig for å dekke kostnadene, fordi lokførerne fra de to togselskapene ikke sjekket hjulene på toget godt nok.

«Lokførerne er å bebreide for ikke i tilstrekkelig grad å ha kontrollert at

hjulene på Cargolink-vognene var på sporet før fremføringen til Dunderland stasjon», skriver Bane Nors advokat Christian Galtung i Kluge til retten.

Statsforetaket hevder også at det kun var to lokførere fra de to selskapene tilstede da vognene ble frakoblet det fastkjørte lokomotivet.

Danmark forbyr «lommevogner» etter fatal ulykke. Nå kontrolleres norske selskaper for vognfeil

Strides om fakta

Forsikringsselskapet er uenig i det. De mener Bane Nor har anlagt saken på et uriktig eller omstridt faktum om hvem som hadde ansvar for kontroll av vognene før de ble fjernet fra havaristedet.

– Vi mener at Bane Nors personell var til stede da vognene ble fjernet og at kritikken de fremsetter bare rammer dem selv, forteller Stiegler.

De mener personellet fra Bane Nor også hadde ansvaret for å kontrollere hjulene på toget før det ble dratt sørover.

– Uansett mener vi at det er feil at Bane Nor, som har hovedansvaret for gjennomføringen av bergingsoperasjonen, prøver å flytte ansvar og skyld over på togselskapene. Det er verken faktisk eller rettslig grunnlag for å holde togselskapene erstatningsansvarlig, fortsetter han.

Togselskapenes forsikringsselskap, Tryg Forsikring, mener at de må frifinnes i saken. De peker på at bergingen av godstoget skjedde under Bane Nors ansvar og ledelse, fordi CargoNet-lokomotivet ble rekvirert av statsforetaket.

Forsikringsselskapet mener også at togsettet kjørte seg fast på fjellet på grunn av mangelfull snørydding.

«Bane NOR har derfor ansvaret for den bakenforliggende årsaken til hele uhellshendelsen», skriver Stiegler i sluttinnlegget til tingretten.

Bane Nor på sin siden mener at de ikke var uaktsomt å utsette brøytingen på strekningen på den aktuelle datoen. De viser til at ingen av togene som hadde passert i løpet av natten hadde meldt om noen problemer.