Direkte: Siste gjennomslag for tunnelboremaskinene på Follobanen

Tunnelboremaskinen Anna fra Kloppa er klar til gjennomslag. Foto: Fotograf Nicolas Tourrenc/ Bane Nor

De to tunnelboremaskinene Anna fra Kloppa og Magda fra Flåtesta står nå klare til å spise den siste halvmeteren med fjell for Follobanen. Gjennomslaget skal etter planen skje tirsdag i 13-tida, like ved Ski sentrum.

TU sender live video fra gjennomslaget, som kan sees øverst i denne artikkelen.

Som TU skrev i går har hver av de totalt fire maskinene nå spist seg gjennom ni kilometer med knallhardt fjell. De to første maskinene er allerede ferdige med jobben sin på Oslosiden, mens de to siste nå kommer ut på Ski-siden av den nye Follobanen.

Tunnelen skal gå som to separate løp på 20 kilometer hver, og blir Nordens hittil største jernbanetunnel. Når den står ferdig, tidligst i desember 2022, vil den halvere reisetiden mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter.

De enorme tunnelboremaskinene - kalt TBM - veier 2400 tonn og er 150 meter lange. På det meste kan de spise seg igjennom 30 meter med fjell i døgnet.