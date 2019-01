Danmark forbyr «lommevogner» etter fatal ulykke. Nå kontrolleres norske selskaper for vognfeil

Onsdag 2. januar ble åtte personer drept da en semitrailer med ølkasser rev seg løs fra et godstog, og traff et motgående passasjertog på Storebæltsbroen i Danmark.

Semitraileren var festet til en såkalt lommevogn (se illustrasjon lengre ned).

Danske myndigheter forbyr nå all bruk av semitrailere på lommevogner. Forbudet kommer etter at havarikommisjonen fant en rekke feil under kontrollundersøkelser av låsemekanismen mellom trailer og vogn hos operatøren DB Cargo.

Dette lastesystemet er også utbredt i Norge, men jernbanetilsynet er foreløpig usikre på om de vil innføre et lignende forbud her til lands.

Kontrollerer norske selskaper

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn sier de har satt i gang arbeidet med å kontrollere norske selskaper som benytter seg av lommevogner.

– Det er viktig å se på de norske forholdene. Poenget er ikke nødvendigvis hvorvidt det bør være lov å feste semitrailere på tog eller ikke, men heller hvordan de festes. Det kan tenkes at dette gjøres annerledes i Danmark enn i Norge, sier Reiersøl-Johnsen.

Når det kommer til hvorvidt Jernbanetilsynet vil falle ned på et tilsvarende forbud som danskene, svarer direktøren at de ikke vil følge en annen myndighet slavisk.

– Nå bruker vi tid på å gjøre en selvstendig vurdering, sier Reiersøl-Johnsen.

Han påpeker at man ennå ikke har klarhet i hva som faktisk ledet til togulykken på Storebæltsbroen.

Risikovurdering kan ta tid

Hvor lang tid det vil ta å vurdere en eventuell risiko på det norske jernbanenettet kan ikke tilsynet svare på.

– Vi begynte kontrollarbeidet tirsdag 8. januar. Om dette vil ta et par dager, eller en uke, vil jeg ikke spekulere i, sier direktøren.

Det eksakte omfanget av lommevogner er vanskelig å tallfeste, ifølge jernbanetilsynet, ettersom ikke alle vogner er registrert i Norge.

– Men vi vet at det er et visst volum også her, bekrefter Reiersøl-Johnsen.

– Selskapene har ansvaret for sikkerheten

I en e-post til TU skriver rådgiver Terje Owrehagen i Statens jernbanetilsyn (SJT) at de følger nøye med på hva danske myndigheter foretar seg videre når det gjelder lommevogner.

Han påpeker også at det generelt sett er jernbanevirksomhetene selv som har ansvaret for sikker framføring. SJT fører blant annet tilsyn med at virksomhetene har retningslinjer for å sikre last før avgang.

– Virksomhetenes retningslinjer omfatter kontroll av lasten. Før den kan plasseres på togvognen kontrolleres lasten for eventuelle feil eller mangler. Vekten på lasten fastsettes før avgang og sikres i henhold til retningslinjene. Til slutt foretas en lastkontroll, skriver Owrehagen.

25 fots konteiner blåste av tog ved Fauske

Ulykken i Danmark oppsto under svært kraftig vind. Lignende hendelser har også funnet sted i Norge. Senest under uværet «Ylva» i 2017.

23. november 2017 blåste en konteiner av et godstog ved Finneid bru, sør for Fauske stasjon. Det var riktig nok ikke en semitrailer festet til en lommevogn, men en 25 fots vekselbeholder festet til en to-akslet vogn.

En tom container blåste av et godstog sist gang i november 2017. Operatør var CargoNet AS. Foto: Tom Melby / Skjermdump havarikommisjonens rapport

Dette er sist gang SJT fulgte opp sikkerhetsråd fra havarikommisjonen etter en ulykke.

Vindberegninger på stedet viste at vindkastene må være over 33 meter i sekunder for å tippe en slik vekselbeholder av en to-akslet vogn.

I rapporten fremmet havarikommisjonen to sikkerhetstilrådninger som SJT nå følger opp.

Den ene tilrådningen er at Bane NOR SF, som forvalter infrastrukturen, er pålagt å utvide værberedskapen til også å omfatte varsel til alle jernbaneforetakene om sterk vind.

Den andre tilrådningen er at jernbaneforetakene pålegges å innføre retningslinjer for tiltak når de får varsel om sterk vind.

Det er foreløpig uklart når rapporten fra den danske havarikommisjonen står klar. Til danske TV2 har Bo Haaning i havarikommisjonen uttalt at det kan ta uker eller måneder før de kommer til en konklusjon.