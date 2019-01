Kombinasjonen av togets fart og vindstyrken kan ha forårsaket ulykken på Storebælt-broen

Kombinasjonen av togfart og vindstyrke er tema for Havarikommisjonen som skal kartlegge alle omstendigheter rundt togulykken i Danmark der åtte personer døde.

Fem kvinner og tre menn døde da gjenstander fra et godstog traff et møtende passasjertog på Storebæltsbroen onsdag morgen. Samtlige oppholdt seg i den første vognen.

De to siste ble først funnet da politiet gikk nøyere gjennom toget natt til torsdag.

16 personer ble skadd i togulykken. 14 av dem er blitt utskrevet, og de to siste skal være utenfor livsfare.

Flere måneder

Havarikommisjonens umiddelbare vurdering på ulykkesstedet var at en tom lastebiltilhenger blåste av godstoget og traff det møtende passasjertoget.

Oversikten over det samlede hendelsesforløpet kan imidlertid vente på seg.

– Etter en ulykke av et slik omfang kan det gå måneder, ja opptil et år. Vi samler inn biter til et meget stort puslespill, sier Bo Haaning i den danske Havarikommisjonen.

Det blåste kraftig da ulykken skjedde, og forbindelsen mellom Skjelland og Fyn var stengt for biltrafikk. Vindstyrken lå helt opp til grensen som Banedanmark har satt for at godstog må senke hastigheten over Storebælt.

Tog på Storebæltsbroen etter ulykken onsdag. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix/NTB Scanpix

Haaning sier at dette vil bli tema for Havarikommisjonens undersøkelser. I tillegg skal vitner intervjues og vrakdeler undersøkes.

– Målet er å finne ut av mulige sikkerhetsmessige brudd og komme med råd som gjør at en slik forferdelig ulykke ikke skjer igjen, sier han.

Krevende forhold

Fyn-politiet forklarte torsdag morgen at utfordrende værforhold med kraftig vind og store skader på toget førte til at de to sist bekreftede omkomne først ble funnet i løpet av natten.

Politiet mener å kjenne identiteten på fire av dem, og håper å kunne finne fram til identiteten på de siste fire i løpet av torsdagen.

Åtte omkomne samsvarer med at åtte personer var meldt savnet etter ulykken, og politiet har vært i kontakt med pårørende til samtlige savnede.

Gnister og glass

Øyenvitner har beskrevet dramatiske scener da ulykken skjedde på den såkalte lavbroen som togene bruker over en del av Storebælt.

– Jeg så ut av vinduet, hvor gnister sprutet opp fra sidene av toget. Så begynte rutene å knuse, mens glasskårene fløy inn på oss og takplatene løsnet, forteller en av passasjerene til avisa Politiken.

Det var 131 passasjerer og tre ansatte om bord i passasjertoget som var på vei fra Odense mot Københavns lufthavn. Det møtende godstoget var lastet med tomflasker og var på vei til Carlsberg bryggeri i Fredericia på Jylland.

Havarikommisjonen samarbeider med politiet på Fyn, DSB, Banedanmark, Sund og Bælt og Deutsche Bahn Cargo.

Togtrafikken over Storebælt kom i gang igjen på ett av sporene torsdag formiddag.