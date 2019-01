Danmark forbyr frakt av semitrailere på jernbanen

Den danske Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen sendte allerede lørdag ut en advarsel mot å bruke vogntypen lommevogner ved transport av semitrailere via jernbane. Advarselen kommer som et resultat av en orientering fra Havarikommissionen, som for tiden undersøker ulykken på Storebæltsbroen, hvor åtte personer mistet livet.

Den potensielle sikkerhetssvikten i lommevognenes låsemekanisme, fører nå til at myndighetene oppgraderer advarselen sin til et egentlig forbud mot all transport på det danske jernbanenettet med semitrailere på lommevogner.

«Forbudet gjelder for alle typer «lommevogner», uansett type skammel/sadel ved lessing av alle typer semitrailere. Alle relevante jernbanebedrifter har per i dag fått direkte beskjed,» opplyser Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen til DR Nyheder.

Ikke nok med advarsel

Forbudet kommer fordi Havarikommissionen sammen med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen har besøkt operatøren DB Cargo mandag og funnet et «forholdsvis for stort antall feil» i låsemekanismen etter en rekke kontroller. Det viser et notat som danske TV2 omtaler i dag.

Feilene dreier seg om metoden selskapet bruker for å feste trailerne til lommevognene. DB Cargo er den ansvarlige operatøren for de godsvognene som var involvert i ulykken på Storebæltsbroen.

Myndighetene konkluderer derfor i notatet med at departementets advarsel i helga ikke er tilstrekkelig.

«Med hensyn til det ovenstående, vil det være tvilsomt om TBST (Trafik- , Bygge- og Boligstyrelsens, red.) anbefaling som ble sendt ut i helga i det hele tatt gjelder, siden det heller ikke handler om hvor mye som kontrolleres ved festing, men om det i det hele tatt er festet. Dette kan ikke kontrolleres ved visuell inspeksjon,» heter det.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.