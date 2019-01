Lokføreren: Trykket da togene møttes kan ha revet løs lasten

Lokføreren i ulykkestoget forteller – gjennom advokaten sin – hvordan han oppfattet at trykkbølgen fra IC4-toget fikk traileren til å slite seg løs.

Allerede før lokføreren kjørte det nå havarerte IC4-toget opp på Storebæltsbroen, var han utrygg over situasjonen, fordi vinden var svært kraftig.

Det forteller han i et intervju med Berlingske Tidende, hvor han også – via advokaten sin – forteller om opplevelsene sine i sekundene før sammenstøtet.

– Han merket straks vinden. Den er voldsom, også kraftigere enn han likte. Toget ristet. Han kunne se kjøreledningene blafre, slik oppfattet han det, forteller advokat Torben Koch, som er bistandsadvokat for lokføreren, og gjenforteller forklaringen hans til Berlingske.

Han er urolig over situasjonen, og lokføreren senker farten til 100–120 kilometer i timen på en strekning hvor hastigheten normalt er 180 kilometer i timen.

Da lokføreren ser godsvognene foran sig, oppdager han gnister, noe som ikke er uvanlig fra kjøreledninger. Men i dette tilfellet var gnistene lengre nede.

Oppdager noe stort som henger ut

Fra førerhuset kan lokføreren se hvordan noe stort henger ut fra en vogn på det møtende godstoget, og sekunder senere skjer kollisjonen.

Ifølge Torben Koch følte lokføreren at trykket som oppstod da IC4-toget møtte godstoget, fikk traileren til å slite seg løs, skriver Berlingske.

Nettopp betydningen av trykkbølgen under møtet mellom de to togene har vært heftig debattert i kommentarfeltene under artiklene til det danske nettstedet Ingeniøren.

DB Cargo har nå stoppet all ferdsel med ølvogner på broen, inntil den danske Havarikommissionen er ferdig med å granske ulykken.

