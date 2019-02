Fergeansatte er svært bekymret for passasjerenes sikkerhet

Ansatte på norske ferjer er svært bekymret for passasjerenes sikkerhet om bord på ferjene. – I en krisesituasjon er vi sjanseløse, sier flere.

Det kommer fram i en fersk rapport som konsulentselskapet Safetec har gjort for Sjøoffiserforbundet, Sjømannsforbundet og LO, som Nettavisen har fått tilgang til.

Rapporten viser at fire av ti fergeansatte mener det er usannsynlig eller svært usannsynlig at de vil klare å slokke en brann om bord på båten. Flere av dem oppgir at de har liten tiltro til beredskapsplanene som er utarbeidet for krisehåndtering. Samtidig oppgir enkelte av skipsførerne at de kun har fire ansatte til å evakuere 295 passasjerer.

En skipsfører sier at han er særlig redd dersom det skulle være tankbiler med diesel, bensin, gass eller kjemikalier om bord ved en brann. Det vil kunne resultere i eksplosjoner med «store ødeleggelser og tap av liv», heter det i rapporten.

Verdens første hydrogenelektriske ferge: Norled går for flytende hydrogen (TU Ekstra)

Sjøfartsdirektoratet: Kan føle seg trygge

Det er Sjøfartsdirektoratet som har ansvar for å regulere sikkerhetsbestemmelsene om bord på båtene. Ifølge fergeansatte godkjenner de i for stor grad planer med få ansatte på større ferger. Men det avviser direktoratet.

– Sikkerhet har hovedfokus hos oss, og passasjerer har all grunn til å føle seg trygge om bord på norske ferjer. Vi gjør svært mange tilsyn om bord på ferger hvert eneste år, og funnene er generelt gode, sier fungerende direktør Håvard Gåseidnes i avdelingen for fartøy og sjøfolk i direktoratet.

Det er ofte fylkeskommunene som har ansvaret for anbudsprosessene der det blir bestemt hvem som får operere de ulike fergerutene. En representant for fylkeskommunene sier i rapporten at de ikke legger seg borti det andre etater sier om sikkerheten, men er opptatt av best mulig pris.