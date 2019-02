Jakten på Norges smarteste industribedrift er i gang

Som medarrangør sammen med Norsk Industri, kan ikke Siemens delta i konkurransen om å bli Årets smarteste industribedrift i Norge. Ellers kunne batterifabrikken deres, som statsminister Erna Solberg åpnet i Trondheim i januar, fort ha ført til en nominasjon.

Fabrikken har nemlig 11 roboter og syv autonome transportenheter (AIV – automative intellignet vehicles) - og tre mennesker i produksjonen.

– Du kan godt si at vi har tatt egen medisin, sier kommunikasjonssjef Stian Thorsrud til Teknisk Ukeblad.

Kompetanse og roboter

Det var ingen selvfølge at det tyske storkonsernet skulle legge en ny fabrikk til Norge.

– Vi er stolt av at et kjempekonsern som Siemens, med over 370.000 ansatte, velger Trondheim til å produsere batterier. Kompetanse og automatisering er avgjørende. Vi viser hvilken vei verden bør gå, sa Bjørn Einar Brath, leder for Siemens Offshore Solutions, da fabrikken ble åpnet 28. januar.

Intek Engineering satte opp og programmerte robotene til Siemens i sine lokaler på Raufoss i løpet av første halvår 2018. Foto: Siemens

Thorsrud presiserer at Siemens ikke har lansert seg selv som kandidat, men håper det de har gjort, kan inspirere.

NORGES SMARTESTE INDUSTRIBEDRIFT

Årlig konkurransen

Arrangeres av Norsk Industri og Siemens

Mål: Løfter fram industribedrifter som utmerker seg på innovasjon, digitalisering og konkurransekraft.

Påmeldingsfrist er 2. april 2019. www.smartindustri.no JURY: Else-May Botten, fraksjonsleder i Stortingets Næringskomité

Jan Moberg, adm. direktør og ansv. redaktør Teknisk Ukeblad

Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI

Odd Myklebust, prosjektdirektør SINTEF

Anne Marit Panengstuen, adm. direktør Siemens AS

Hans Erik Vatne, teknologidirektør Hydro

Knut E. Sunde, direktør for bransje og industripolitikk Norsk Industri TIDLIGERE VINNERE: 2018: Thermo Fisher Scientific

2017: Brunvoll

2016: GKN Aerospace

2015: Hexagon Ragasco

2014: Borregaard

For sjette gang skal Norsk Industri og Siemens kåre Norges smarteste industribedrift.

Prisen skal deles ut av statsministeren på Industrikonferansen 7. mai i Oslo. Frist for å melde på og nominere kandidater er 2. april.

Smarteste industribedrift i 2018: Thermo Fisher

Helter

Juryleder Torger Reve, professor i strategi og industriell konkurranseevne ved BI, sier at målet med prisen er å løfte fram de gode eksemplene og inspirere til økt konkurransekraft.

– Hensikten med en slik konkurranse er å skape industrielle rollemodeller som andre bedrifter kan lære av – altså å få frem de industrielle heltene. De bedriftene vi kan være stolte av, og som eierne, lederne og de ansatte kan være stolte av, sier Reve.

Administrerende direktør Anne Marit Panengstuen i Siemens mener at digitalisering og automatisering er avgjørende for at norsk industri skal hevde seg.

– At norsk industri er rustet for fremtiden er viktig for landet vårt, og digitalisering av norsk industri er avgjørende i kappløpet mot internasjonale konkurrenter, sier Panengstuen.

Smarteste industribedrift i 2017: Brunvoll

Digitale muligheter

I en undersøkelse gjennomført i 2017 kom det fram at bedriftene i første rekke ser på digitalisering som effektitivitetstiltak.

Pangenstuen håper konkurransen kan få fram at digitalisering er mer enn det. De som ser på digitalisering som mulighet og ikke trussel oppnår større framgang.

– Fremtidens industri kommer til å skapes med innovasjon, mot og evnen til å tenke nytt. De som ser muligheter og bruker digitalisering til innovasjon har skapt imponerende resultater, sier Panengstuen.

Norsk Industri er opptatt av at digitalisering ikke skal bli noe fremmed, men være komplementere til det bedriftene allerede jobber med.

– Vi ønsker å bidra til å skape en bro mellom det de allerede er gode på, og ny teknologi som kan brukes til å ta neste steg, poengterer adm. direktør i Norsk Industri, Stein-Lier Hansen i en pressemelding.

Som inspirasjon til potensielle deltaker, vil Norsk Industri og Siemens trekke fram tidligere vinnere og etter hvert gode eksempler blant de nominerte på egne nettsider og Facebook.

Smarteste industribedrift i 2016: GKN Aerospace

Krav og eksempler

Juryleder Torgeir Reve har klare meninger om hva juryen leter etter.

Hexagon Ragasco ble kåret til Norges Smarteste Industribedrift i 2015. De kan produsere 800.000-900.000 gassbeholdere i fire ulike størrelser i året. Foto: Tore Stensvold

– Den høye levestandarden i Norge betyr at vi også har et av verdens høyeste kostnadsnivå. For at bedriftene skal være internasjonalt konkurransedyktige, må de ha den fremste kompetansen i verden på sitt felt. Det er dette vi ser når vi kårer Norges smarteste industribedrift, sier Reve og eksemplifiserer:

– Har bedriften noen varige fortrinn innen teknologi, produksjon og marked? Investerer bedriften nok i kompetanseutvikling? Har bedriften utnyttet potensialet som ligger i digitalisering? Er bedriften innovativ? Har bedriften en kundeforståelse som ligger i forkant av markedet? Er bedriften del av en dynamisk næringsklynge? Driver bedriften med tilfredsstillende lønnsomhet? Dette er alle ting vi kommer til å legge vekt på, sier han.

Vi gjør oppmerksom på at jurymedlem Jan M. Moberg er ansvarlig redaktør og adm. dir. i TU Media, utgiver av TU.no

Smarteste industribedrift i 2015: Hexagon Ragasco