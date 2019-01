I dag åpnes Siemens' batterifabrikk i Trondheim

I ettermiddag åpner statsminister Erna Solberg Siemens' batterifabrikk i Trondheim. Den tyske industrigiganten har investert rundt 100 millioner kroner i fabrikken, hvor det meste er automatisert.

Ifølge Siemens er det høy grad av automatisert produksjon som gjør det mulig å produsere bærekraftig løsninger i Norge.

Fabrikken er utstyr med 11 roboter og syv autonome transportenheter - såkalte AIV-er (automative intelligent vehicles). Bare tre personer jobber i produksjonen.

– Vi er stolt av at et kjempekonsert som Siemens, med over 370.000 ansatte, velger Trondheim til å produsere batterier. Vi viser hvilken vei verden bør gå, sier Bjørn Einar Brath, leder for Siemens Offshore Solutions, avdelingen batterifabrikken hører inn under.

Siemens i Trondheim har levert sine første maritime batterier: Roboter gjør produksjonen effektiv (TU Ekstra)

Oppstartsproblemer

Robotene gjør alt fra å plukke komponenter rett fra pallen til slutt-testing. Et batteri består av ni batterimoduler, og hver batterimodul består av 28 battericeller.

Etter montering og sammenstilling, blir alle enheter kontrollert og dokumentert i en egen robotinnhegning.

Torstein Sole-Gärtner er fornøyd med å se at batterifabrikken er i gang etter snart to års forberedelser og planlegging. Foto: Tore Stensvold

Intek på Raufoss leverer robotene.

Leder for offshore og marinesenteret til Siemens i Trondheim, Torstein Sole-Gärtner, sier at fabrikken ikke er 100 prosent oppe i kontraktsfestet kapasitet ennå.

– Det er en svært avansert produksjonslinje. Det har tatt noe mer tid enn beregnet å få alle funksjoner til å gå automatisk, sier Sole-Gärtner.

Opprinnelig var planen å åpne fabrikken i fjor vår, men først i løpet av sommeren kom produksjonen i gang så smått.

Batterifabrikken har åtte roboter plassert i bur av hensyn til sikkerheten til de tre operatørene som utgjør den menneskelige arbeidskraften ved fabrikken. Foto: Tore Stensvold

Ambisjoner

Produksjonslinjen skal ha en årlig kapasitet på batterimoduler på mellom 300 og 400 MWh. Tar man utgangspunkt i at hver ferge trenger rundt 2 MWh, regner Siemens med å kunne forsyne 150-200 ferjer i året.

Siemens tror at det vil ta litt tid før de kommer opp i det kapasitetsvolumet.

– Vi kan nå operere linja med ett skift bestående av tre operatører. Øker salgsvolumet, kan vi enkelt øke kapasiteten. Vi er veldig fleksible, sier Sole-Gärtner.

Den norsk-canadiske konkurrenten Corvus skal supplere sin fabrikk i Vancouver med en ny i Bergen i september i år. Også den skal utstyres med roboter fra Intek. Corvus, som er verdens desidert største produsent av maritime batterier, legger opp til en maks kapasitet på 400 MWh i Bergen.

Voldsom vekst

Odd Moen, direktør for forretningsutvikling i Siemens, tror ikke det blir mye stillstand i fabrikken.

Direktør for forretningsutvikling, Odd Moen (t.v.) og leder for offshore og marinesenteret til Siemens i Trondheim, Torstein Sole-Gärtner. Foto: Tore Stensvold

– Vi har produsert og levert til de første fergene, og har bestillinger til ytterligere 16 ferger, hybridisering av offshoreskip og til en borerigg, sier han.

Moen tror markedet vil vokse betydelig fremover. Til nå har det i stor grad vært drevet av elektriske ferger, men også leveringer til fiskebåter, arbeidsbåter til oppdrettsnæringen og offshoreenheter har et stort potensial fremover.

Innkjøring av robotene i batterifabrikken til Siemens i Trondheim. Foto: Tore Stensvold

– Det er for eksempel 5100 fiskebåter i drift i Norge, og 3000 av disse kan elektrifiseres. For båter under 11 meter kan man spare om lag 60 prosent av drivstoffet, og cirka 40 prosent for de resterende båtene.Totalt sett i Norge tilsvarer dette en reduksjon på 180.000 tonn drivstoff og 540.000 tonn CO 2 , sier Moen.

Sole-Gärtner ser også et betydelig potensial for eksport utenfor Norges grenser.

– Norge har foreløpig vært helt i teten hva gjelder elektrifisering til sjøs, men vi ser en stor interesse for slike løsninger også internasjonalt. Vi bygger denne batterifabrikken fordi vi tenker at den også skal betjene et internasjonalt marked, sier Sole-Gärtner.

Han forteller at foruten cellene, så kommer omkring 90 prosent av batterimodulene fra norske leverandører. Battericellene kommer fra Asia, nærmere bestemt LG Chem og produseres i Kina.

Corvus har ordreboka full: Skal doble salget av batterier til skip i år (TU Ekstra)

Topptung

Toppledelsen i Siemens i Tyskland har tiltro til den norske avdelingen i Trondheim. De stiller med konserndirektør Jürgen Brandes.

Intek på Raufoss har levert roboter og AIV-er til Siemens' batterifabrikk i Trondheim. Foto: Siemens

– Det var ingen selvfølge at Siemens la fabrikken til Norge, men vi er veldig fornøyd med at de ser vår kompetanse på kraft- og energistyringssystemer til skip og offshore i sammenheng, sier Moen.

Til stede under den offisielle åpningen er både statsminister Erna Solberg, nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Espen Barth Eide, Enova-sjef Nils Kristian Nakstad og NTNU-rektor Gunnar Bovim. Siemens Norge toppet laget med administrerende direktør Anne Marit Panengstuen og leder for divisjon Offshore/Marine, Bjørn Einar Brath.