Thruster- og propellprodusent er Norges smarteste industribedrift 2017

Thruster- og propellbedriften Brunvoll er et forbilde for annen industri, mener juryen.

Jurymedlem og direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri sier at det var tre svært gode kandidater i finalen, men at Molde-bedriften utmerket seg med å ha gjort «alt riktig» over svært mange år.

– Brunvoll har ligget i forkant av alle utviklingstrekk og kan være et godt forbilde andre industriledere kan kjenne seg igjen i og lære av, sier Sunde til TU.

Kom ikke gratis

Administrerende direktør Odd Tore Finnøy i Brunvoll er svært glad for de rosende ordene og setter prisen svært høyt.

– Vi er beæret. Dette er en flott tilbakemelding på alt det arbeidet som er gjort, sier Finnøy til TU.

Adm. dir. Odd Tore Finnøy i Brunvoll AS foran oppspente propellblader for robotisert polering. Foto: Tore Stensvold

Han sier at det ikke har kommet gratis, men at det er avgjørende å ha eiere som er interessert i å satse i Norge.

– Det har kostet enorm innsats fra de ansatte, blod og tårer, men også en vilje til å lykkes og langsiktige eiere, sier Finnøy.

Les om satsingen til Brunvoll: Slik klarer Brunvoll å beholde produksjon og kompetanse i Norge

Tre finalister av 70 kandidater

Norsk Industri og Siemens står bak kåringen av Norges smarteste industribedrift. Dette er fjerde gang prisen dels ut.

En bredt sammensatt jury satt til slutt igjen med tre streke finalister av totalt rundt 70 nominerte.

Montering av komplett akselsett til FU115, bestående av thrustlager, kronhjul, ytre lagerhus og propellaksel. Foto: Jørgen Eide/Brunvoll

Raufoss Technology (Neuman Aluminium) – produserer bildeler i aluminium

Thermofisher Scientific – legemiddelbedrift, star bak blant annet bak Ugelstadkulene

Brunvoll – thrustere og propeller for skip og rigger

Alle tre bedriftene utmerker seg med å ha effektivisert driften betydelig ved å ta i bruk automatisering, robotisering og digitalisering.

Det har gjort dem i stand til å holde produksjonen i Norge selv rundt 90 prosent av produktene går til eksport.

10 finalister: Disse kjemper om å bli Norges smarteste industribedrift

Viktig valg for 25 år siden

Den familieeide bedriften Brunvoll vedtok i 1992 en ny strategi: Bedriften skulle beholde produksjon og kompetanse i Norge.

– Det er en fordel å jobbe i en bedrift som ikke må styre etter kvartalstall. Strategien den gang ble definert til at kompetansen skal bygges opp «in house» og ikke hos en underleverandør i utlandet, forteller Finnøy.

Han mener bedrifter som vurderer å outsource bør se til dem og deres strategi.

– De bør tenke seg om. Det er mulig å lykkes her, men det krever innstas og investeringer i ny teknologi og kompetanse, sier Finnøy.

Juryuttalelser

Dette sier juryen om Brunvoll:

«Brunvoll er en solid industribedrift, eid og aktivt drevet av familien i over 100 år. Deres kjerneprodukter er thrustere og fremdriftssystemer til den maritime bransjen. Bedriften har fokusert på å investere overskudd tilbake til utvikling av bedriften. De har satset alt på å drive produktutvikling og holde produksjonen i Norge gjennom sin ”Produsere i Norge”-strategi. De er omstillingsdyktige, og tar mulighetene som finnes i andre markeder for å skape nye forretningsmodeller. Digitalisering har vært en sentral del av Brunvoll sin verdikjede og strategi i mange år. Deres eksportandel er på hele 90 prosent»

Juryens uttalelse om Thermofisher Scintific:

Norges smarteste industribedrift Årlig konkurranse arrangert av Norsk Industri og Siemens. Kåres av en jury ut fra følgendekriterier: Produktivitet

Unikhet

Klyngevirksomhet

Innovasjon

Bruk av teknologi, digitalisering og kompetanseutvikling

Bærekraft/miljø/energieffektivitet

Markedseffekter Jury: Else-May Botten, fraksjonsleder i Stortingets Næringskomité

Jan Moberg, redaktør Teknisk Ukeblad

Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI

Odd Myklebust, prosjektdirektør SINTEF

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Siemens

Hans Erik Vatne, teknologidirektør Hydro

Knut E. Sunde, direktør for bransje og industripolitikk Norsk Industri Tidligere vinnere: 2016: GKN Aerospace 2015: Hexagon Ragasco 2014: Borregaard

Neuman Aluminium, Raufoss Technology, Foto: Tore Stensvold

«Thermofisher er en legemiddelbedrift som baserer seg på de norskutviklede Uglestadkulene. Mange kjenner dem som Life Technologies. Helt unikt driver de eksportindustriell produksjon av legemidler i Norge med salg over hele verden. Bedriften har utviklet ny og revolusjonerende teknologi som gjør at en ansatt i løpet av en dag klarer å produsere 10 ganger mer enn alternativ teknologi. Bedriften har hatt kraftig vekst de siste årene og svært god lønnsomhet. Thermofisher Scientific investerer mye i forskning og utvikling. Og juryen anser de som et norsk eventyr!»

Om Raufoss Tehchnlology uttaler juryen dette:

«Raufoss Technology AS har spesialisert seg på utvikling og produksjon av aluminiumvarer til internasjonal bilindustri av høy kvalitet. Bedriften opererer i en kundekrevende bransje, med tøff global konkurranse hvor endringer skjer raskt. De leverer til en bransje som alltid er i utvikling, spesielt med tanke på effektivisering. Gjennom automatisering og digitalisering av produksjonsprosessen har bedriften flyttet tilbake sin produktutvikling og produksjonen til Norge. De utkonkurrerer Kina blant annet ved at de utnytter maskinene sine fire ganger bedre. De er i tillegg svært aktive og drivende i Raufoss-klyngen, og bidrar sterkt til kompetansespredning og -utvikling.»

Prisutdeling

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre delte ut prisen til adm. dir. Odd Tore Finnøy under Norsk Industris Industrikonferanse i Oslo i dag.

Premien er en studietur til BMWs bilfabrikk i München i Tyskland.

Vi gjør oppmerksom på at administrerende direktør i Teknisk Ukeblad Media, Jan M. Moberg, sitter i juryen.