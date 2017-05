Her holder de problemene unna sjefen. Slik forbedrer de seg 2000 ganger i året

Et av produksjonsteamene hos dør- og vindusprodusenten Gilje Tre i Rogaland irriterte seg over at vognene de ferdige produktene blir plassert i, ofte kom i bevegelse når produktene ble lastet på. Da fikk de montert tynne lister i gulvet, slik at vognene blir stående på plass, uten å være helt låst fast.

De spurte ingen sjef om lov.

Da et av produksjonsteamene begynte å irritere seg over at de måtte gå noen meter frem og tilbake i hver produksjonssyklus, for hente materialer, så bygget de ut en rullebane slik at materialene kommer helt fram der de skal brukes.

De spurte ingen sjef om lov.

Da et av teamene hadde irritert seg lenge nok over at man måtte gå fra karmpressa til en PC for å trykke enter hver gang pressa skulle settes i gang, fikk de installert en rød snor i taket over pressa. Den gir PC-en entersignalet når man trekker i den.