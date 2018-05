Thermo Fisher Scientific er Norges smarteste industribedrift

Norsk Industri og Siemens har kåret den norske delen av amerikanske Thermo Fisher Scientific til Norges smarteste industribedrift 2018.

«Et industrieventyr», skriver juryen i sin begrunnelse.

Med utgangspunkt i Ugelstadkulene, har bedriften utviklet nye teknikker og metoder for å stille presise diagnoser og skreddersy kreftmedisin.

Bedriften ble i fjor høst tildelt TUs teknologipris Norwegian Tech Award.

Best av 40

Totalt kom det inn over 40 forslag på kandidater, men i finalen til Norges smarteste industribedrift 2018 var det bare tre igjen.

Thermo Fisher Scientific slo ut Aker Solutions Moss (produksjon av styrekabler for subsea) og Øglænd System (opphengssystemer, kabelstiger og kabelbaner til industrien).

Prisen ble delt ut på Industrikonferansen i Oslo av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vi plasserer en av de nye kulene i hver av de 165 millioner brønnene på brikken. Størrelsen er spesialtilpasset til diameteren, sier forskningsdirektør i Thermo Fisher, Erlend Ragnhildstveit. Bilde: Odd Richard Valmot

Premien består av en studietur til Maserati-fabrikken i Grugliasco i Nord-Italia. Der får vinneren se hvordan fabrikken bruker digital tvilling i design og produksjon.

Gjennombrudd

Thermo Fisher har utviklet nye Ugelstadkuler som finner kreftens DNA.

I begrunnelsen poengterer juryen at Thermo Fisher Scientific har klart å kommersialisere et norsk, vitenskapelig gjennombrudd og etablert produksjon i Norge for et globalt marked.

«Selskapet er i dag en av Norges mest lønnsomme industribedrifter. De er i sterk vekst og har salg over hele verden. Juryen anser rett og slett at Thermo Fisher Scientific er et norsk industrieventyr!»

Hjørnesteiner

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen mener Thermo Fisher viser at norsk industri er langt fra gammeldags.

– Norsk industri er fremtidsrettet og verdensledende. Årets prisvinner lever godt opp til dette. Moderne og innovativ industri vil også i fremtiden forbli en av hjørnesteinene i norsk økonomi, sier Lier-Hansen.

Bredt spenn

Siemens-sjef Anne Marit Panengstuen er imponert over både prisvinneren og mange av de 40 andre bedriftene som deltok i årets konkurranse.

– Det er utrolig å se spennvidden og nivået på bedriftene som er med i den årlige industrikåringen. At et norsk legemiddelfirma skal slå gjennom med forskning og utvikling, og til slutt ende opp med produksjon av legemidler i Norge er veldig inspirerende, sier Panengstuen, administrerende direktør i Siemens.

Gode eksempler

Prisen Norges smarteste industribedrift ble i år delt ut for femte gang. Det er har Norsk industri og Siemens som står bak konkurransen.

Norges smarteste industribedrift Årlig konkurranse arrangert av Norsk Industri og Siemens. Trekker fram industribedrifter som lykkes i å ta i bruk ny teknologi på en innovativ og lønnsom måte for å stryke konkurranseevnen. Nettside: Smartindustri.no Tidligere vinnere: 2017: Brunvoll 2016: GKN Aerospace 2015: Hexagon Ragasco 2014: Borregaard

Hensikten er å trekke fram gode eksempler på hvordan innovasjon og bruk av ny teknologi og automatisering kan styrke norske bedrifter.

Konkurransen er med på å gi et mer konkret bilde av hva digitalisering kan gjøre for ulike virksomheter.

Nytt og kjent i nye drakter

– Det dreier seg i bunn og grunn om å bruke store mengder data til å forbedre eksisterende prosesser eller til å utvikle helt nye løsninger. De aller fleste industribedriftene i Norge konkurrerer med bedrifter i lavkostland, og da må man jobbe smart og kontinuerlig se etter forbedringer for å overleve, sier Panengstuen.

Hun mener at mange norske industribedrifter er verdensledende innen digitalisering og automatisering.

Inspirasjon

– Det skjer mye teknologisk nytekning i Norge og vi ønsker å få frem de beste slik at andre kan lære og bli inspirert, sier hun.

Norsk Industri er opptatt av at ikke digitalisering skal bli noe fremmed og noe annet enn det bedriftene allerede jobber med.

– Norske industribedrifter har sterke tradisjoner, og nå ønsker vi å bidra til å bygge en bro mellom det vi allerede er gode på, og ny teknologi som skal sikre industrien fremover, sier Lier-Hansen.