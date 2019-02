Island får sin første batteriferge

Den 70 meter lange fergen skal trafikkere den værharde strekningen mellom Landeyjahöfn på fastlandet og Vestmannøyene. Sjøprøver pågår i disse dager.

Overfarten på den 13 kilometer lange strekningen (7 nautiske mil) vil normalt gjøres unna på 45 minutter.

Fergen får en batteripakke på 3 MWh fra Corvus og vil lades med 2,5 MW via et Stemmann LV ladetårn (lavspenning). Ladetiden er på 30 minutter. Det skal sørge for at fergen kan foreta 3600 årlige turer.

Fergen vil ha en dieselgenerator fra MTU som backup for bruk ved ekstra tøffe værforhold.

Regularitet

Den nye fergen vil forbedre regulariteten. Ved røffe værforhold måtte fergen tidligere ta turen til en alternativ, sikker havn.

Det økte seilingstiden fra 45 minutter til nærmere tre timer, og forårsaket sjøsyke blant passasjerene.

Fergen vil være i stand til å benytte de planlagte havnene i langt større grad.

Norske leverandører

Elektrisk ferge for Islands kyst- og vegvesen Strekning: Landeyjahöfn – Vestmannøyene (13 km – 45 minutter)

Design: Polarkonsult

Verft: Crist, Polen

Lengde: 70 meter

Bredde: 15,1 meter

Passasjerer: 550

Biler: 75

Batterikapasitet: 3 MWh (Corvus)

Ladeeffekt: 2,5 MW

Ladetid: 30 minutter

Leverandør kraft og batteriløsning: ABB Norge

ABB i Norge har fått kontrakten på integrert kraft- og batterilagringsløsning med Islands kyst- og vegvesen.

Leveransen inkluderer også generatorer, transformatorer, elektriske tavler, energistyringssystem og styringssystem for batterilageret. Fergen kobles til ABBs samhandlingssentre, Ability, med fjernoveråking og dataanalyse for fjernsupport og forebyggende vedlikehold og rådgiving.

Batterier er fra norske Corvus og thrusterne er levert av Rolls-Royce.

Fergen er designet av norske Polarkonsult i Harstad og bygges ved Crist-verftet i Polen. Sjøprøver pågår nå i februar.

Optimalisering

Direktør for marinedivisjonen i Islands kyst- og vegvesen, Sigurdur Gretarsson, sier i en pressemelding at ABBs teknologi løser designutfordringer som i utgangspunktet var i konflikt.

– ABBs løsning gir tilstrekkelig kraft for å navigere i krevende farvann på en sikker måte, samtidig med at vi får optimalisert drift med minimale klimagassutslipp, sier Gretarsson.

ABB har utviklet et likestrømsystem for skip, Onboard DC Grid. ABB mener det gir ekstra god effektivitet ved at batteriene kobles direkte til likestrømsfordelingen. Løsningen skal reduserer energitap ved lading og bruk av strøm. I tillegg legger systemet til rette for turtallregulering av dieselmotorene dersom de må kjøres, skriver ABB.

Leder for ABBs marine- og havnevirksomhet, Juha Koskela, sier at det er spesielt utfordrende forhold fergen skal operere i. Vanndybden er innimellom begrenset til 4,5 meter og bølgehøyden kan nå 3,5 meter.

– Valg av ABB-teknologi på en slik tøff rute, setter en ny standard for batterier i skip, sier,. – I tråd med vår visjon for elektrisk, digital og oppkoblede skip demonstrerer prosjektet systemintegrasjon – både om bord og mellom skip og eksperter på land, sier Koskela.

Fire år etter

Norge fikk sin første batteriferge i 2015 da Norled satte Ampere i drift mellom Oppedal og Lavik i Sogn og Fjordane.

I likhet med Ampere, får den islandske fergen Corvus-batterier og Rolls-Royce-propeller.

Statens vegvesen regner med at det i løpet av 2021 vil være 70 ferger i Norge med hovedsakelig batteridrift, men noen supplert med biodieselgeneratorer for lengre strekninger.