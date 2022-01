Her lyser ett veilys opp fire kjørefelt – kan gi besparelser

På strekningen E39 Kristiansand-Mandal er bedriften Signify, tidligere Philips Lighting, i ferd med å levere det som for mange vil være et litt uvant belysningssystem på en motorvei.

Som regel har firefelts motorveier én midtstilt mast med to lysarmaturer på hver side, eventuelt ett veilys på hver sin side av veien.

Med teknologien fra Signify vil ett armatur på én side av veien være nok til å belyse hele bredden av veibanen.

– Det er en mer rasjonell produksjonsmetode, sier Vidar Stormark, Nye veiers prosjektsjef på strekningen.

Først til å dekke firefelts motorveier

Det er den norske filialen av Signify som har utviklet LED-optikken i armaturen.

Oppgaven besto i å utvikle en optikk som kunne belyse en firefelts motorvei, oppnå en masteavstand på 50 meter og samtidig bruke minst mulig energi. I tillegg skulle fordyrende mellomledd unngås.

– Signify er de første som har klart å oppnå samme belysningsklasse for kjørebanene på begge sider av midtdeler, slik man får til med tosidig belysning, forteller May Rudolfsen, distriktsansvarlig for utendørsbelysning i Trøndelag.

Andre aktører har riktignok utviklet ensidige armaturer for firefelts motorveier, påpeker hun. Men disse har behov for master med fordyrende utliggere dersom de skal oppnå en masteavstand på 50 meter, og dersom midtdeleren blir bredere enn 1,5 meter.

Utsagnet bekreftes av Kristian Bjugan, prosjekteringsleder hos Oftera Traftec, leverandør i E39-prosjektet. Signifys armaturer kan installeres på standard lysmaster.

Skreller vekk overflødig belysning

Den nye optikken vil i hovedsak dekke firefelts motorveier, men kan også dekke seksfelts med smal midtdeler. Smalere veier klarer seg med lys på bare én side av veien.

Optikken skal, blant annet ved hjelp av reflektorene bak diodene, styre lyset i en presis vinkel på tvers og på langs ut ifra lysmasten.

Når overflødig lys kuttes av utenfor belysningsarealet, betyr det redusert lysforurensing for dyr og mennesker.

Energieffektiviteten betegnes av Rudolfsen som svært høy, med 140 lumen per watt ved en lysfarge på 3000 kelvin.

Det skal være to hovedårsaker til det: En ny generasjon forkoblere til armaturen, som selskapet ferdigstilte i forfjor høst, og den ovennevnte presise optikken.

Målt opp mot forrige generasjon ensidige lysarmatur fra Signify, er energibesparelsen på 12 prosent, eller om lag 40 watt per armatur.

Med Signifys forrige ensidige lysoptikk (øverst) var det behov for om lag 55000 lumen per armatur. Den nye optikken (nederst) fordeler lyset jevnere, noe som reduserte behovet ned til 48 000 lumen. Skjermbilde: Signify

Billigere med ett lysarmatur enn to

Men besparelsene ligger vel så mye i det ensidige lyskonseptet.

Installasjon, drift og vedlikehold av bare ett armatur er nødvendigvis billigere enn to, som ved den vanligste løsningen midtstilte veilys.

Det vil også være fordelaktig å holde seg til bare én av kjøreretningene når man bedriver vedlikehold.

– Totalt utgjør det en stor innsparing både på installasjon og drift. Hovedentreprenøren som lager grøfter må uansett legge kabler til skilt langs veiskulderen. Da kan du samrøre alt på ett sted, eksemplifiserer Bjugan fra Oftera Traftec, som både prosjekterer og skal drifte veilysene på E39-strekningen.

Der det installeres elektriske skilt på den andre siden av veien, kan man lage en liten krysning.

Kan bli inntog av tosidige veilys

Den største innsparingen fås antakelig om man kan unngå veilys på begge sider av veien.

Det har riktignok vært vanligst med midtstilte veilys på firefeltsveier, men dagens og fremtidens motorveier åpner i teorien for et inntog av sidestilte lys.

Med den nye veinormalen for firefeltsveier med lav årsdøgnstrafikk, er det lov med smalere midtdelere. Da kan det bli for smalt for midtstilte veilys, og lysene må i stedet ut i veikantene, forklarer Arne Jørgensen, ansvarlig for krav til vei- og tunnelbelysning i Vegdirektoratet.

Tord Christensen, landdirektør i Signify, mener vi kan stå overfor «enorme besparelser» med den nye armatur-løsningen.

– Om du ser på både eksisterende og kommende firefelts motorveier, skal det bygges og driftes ganske mange tusen punkter til sammen de neste årene.

Bilde fra strekningen E18 Rugtveit-Dørdal i Telemark, der forrige generasjons ensidige lysarmaturer fra Signify ble installert i fjor. Foto: Tomasz Majewski

En pøkk med muligheter

Før jul sto de første armaturene med den nyeste optikken klar på delstrekningen Mandal øst-Mandal sentrum.

– Med de gamle lysene ble du blendet når du kikket opp. Nå er lyset langt jevnere fordelt, forteller Per-Steinar Karlsen, seniorrådgiver for elektro og automasjon i Nye veier.

Nå jobber Nye veier for å få innført et dynamisk lysstyringssystem, også det levert av Signify, for å ikke skal sløse med det ensidige lyset. Bevegelses- og lyssensorer skal kunne dimme lyset mer presist etter lysforhold og på steder der det ikke kjører biler.

Armaturene har derfor fått installert Karlsen kaller en «pøkk» på toppen, en styringsnode som kan kommunisere trådløst. For øyeblikket kan pøkken bare sende feilmeldinger og styre belysningen etter lysforholdene, men planen er at den skal bli kommunikasjonskanal også for det nye systemet.

Om styringssystemet blir tatt i bruk, regner Signify at det kan frisere vekk opptil 40 prosent av strømforbruket.