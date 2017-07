Her er det fortsatt ledige studieplasser for gryende ingeniører

Søkertallet til ingeniørutdanningene gikk ned med 7,5 prosent i år. Flere av studiene hadde flere plasser enn søkere, noe som gjenspeiles i restetorget som ble offentliggjort onsdag.

Fra torsdag 20. juli klokken 09.00 kan du søke på de ledige studieplassene hos Samordna Opptak. Her er det først til mølla-prinsippet som gjelder.

I skrivende stund er det 51 ledige ingeniørstudier å søke på. Se hele lista nederst i saken.

Da har vi ikke telt med de som ligger dobbelt, med ulike fordypninger. Vi har imidlertid tatt med like studier under samme studieinstitusjon, men der studiestedet er forskjellig.

UiT Norges arktiske universitet har flest studier med ledige plasser, fulgt av Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen på Vestlandet. Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Stavanger har også linjer du kan søke om plass ved torsdag.

Det er mange forskjellige ingeniørstudier å velge mellom, blant annet data, produktdesign, marinteknikk og brannsikkerhet.

De som ikke har søkt tidligere i år kan også søke på de ledige plassene.

Nedgang i ingeniørledighet

Ledigheten blant ingeniører i Norge steg etter at oljeprisen falt kraftig fra midten av 2014. Det har også ført til lavere søkertall for de petroleumsrelaterte studiene.

Nå ser det imidlertid ut til at ledighetstrenden har snudd.

I mai var det nedgang i ledigheten blant ingeniører for fjerde måned på rad. Da var det 6794 arbeidsledige ingeniører registrert hos NAV. Vi må helt tilbake til september 2015 for å finne lavere tall.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er naturlig med en korreksjon i søkertallet til petroleumsrelaterte utdanninger. Han tror imidlertid at ingeniørbehovet vil være stabilt fremover.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Mathias Klingenberg

– Hva trenger vi ingeniører til i fremtiden?

– Hva er det vi ikke trenger ingeniører til i fremtiden? Olje og gass kommer fortsatt til å være en stor del av norsk økonomi, med hele levereandørindustrien. Vi trenger ingeniører til omstillingen Norge må gjennom. Innenfor havbruk kommer det til å være stadig større behov for høyt utdannet arbeidskraft. Vi trenger det også innenfor IKT, sikkerhetssystemer, norsk prosessindustri og byggfag, sier Isaksen til TU.

– Det er ingen grunn til tro at vi ikke skal ha et like stort behov for ingeniører i fremtiden som vi har hatt frem til nå, legger han til.

– Hva bør utdanningsinstitusjonene gjøre for å utdanne de riktige ingeniørene?

– Det viktigste stikkordet er tett kontakt med arbeidslivet. Det er den eneste måten et universitet eller en høyskole kan klare å dimensjonere tilbudet sitt riktig. Ved alle korsveier bør lærestedet ha tett og nær kontakt med arbeidslivet, sier Isaksen.

– Departementet kan ikke lage en mal for hvordan det praktisk skal gjøres. Det må institusjonene og arbeidslivet gjøre selv. Det er de som er ekspertene, sier kunnskapsministeren.

Ledige plasser

Dette er de ledige studiene som kom opp da vi søkte på «ingeniør» på restetorget. Torget oppdateres ettersom listene fylles opp, derfor er det lurt å gå inn på torget for å få en fersk liste fra og med torsdag 20. juli.

Alle de ledige studiene er bachelorstudier.