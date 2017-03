Dette er landets 50 fremste teknologikvinner

Onsdag 8. mars, på selve kvinnedagen, presenterer Abelia og Oda-Nettverk en liste over landets 50 fremste teknologikvinner.

– Denne listen viser en svært imponerende gruppe med mennesker som på ulike måter bidrar til å gjøre norsk næringsliv bedre, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

Interessen for kåringen har vært stor, og det kom til sammen inn mer enn 400 nominasjoner.

Vil vise muligheter

Haugli forklarer at målet med kåringen er å vise kvinner hvilke muligheter de har i bransjen, som i dag er svært mannsdominert.

– Det er et rent faktum at kvinner er underrepresentert i teknologibransjen. Med denne kåringen ønsker vi å vise at det er en bransje som egner seg like godt for kvinner som for menn. Vi er helt avhengige av et mangfold innenfor alle sektorer der teknologi er representert, sier han.

NORGES 50 FREMSTE IT-KVINNER: Kategori gründer Agnes Dyvik VIO Anita Schjøll Brede IrisAi Beate Størkson Visceario Christine Spiten BluEye Ingrid Oline Ødegaard Appear.in Jeanette Dyhre Kvisvik Villoid Karen Dolva No Isolation Nuria Espallargas Seram Coatings Runa Sandvik Factlines Siri Engesaeth Factlines

Ukjente navn

Kriteriene kandidatene har måtte oppfylle er at de må arbeide i privat næringsliv og jobbe med verdiskapende arbeidsoppgaver som salg eller produksjon.

Kristine H. Næss, direktør for kundeopplevelser i Microsoft Norge og leder av Oda-Nettverk, forteller at oppgaven med å velge ut de 50 beste var vanskelig.

– Det beste er jo at det har kommet inn mange flere kandidater vi ikke hadde hørt om selv engang. Den endelige listen er en blanding av velrenommerte teknologikvinner og kvinner vi helt klart mener burde løftes mer frem, sier hun.

NORGES 50 FREMSTE IT-KVINNER: Kategori leder Anine Ragnif Capgemini Anne Berit Rørlien Viken Fiber Ellen Dahler Tuset Kongsberg Norspace Laxmi Akkaraju EVRY Liv Fiksdahl DNB Marit Collin Kantega Lena Lundgreen Microsoft Kjersti Jamne Telia Norge AS Trine Strømsnes Cisco Birgit Bjørnsen Telenor

Teknologibransjen attraktiv for kvinner

Næss mener bransjen egner seg akkurat like godt for henne som for det motsatte kjønn.

– Teknologibransjen er et helt fantastisk sted å jobbe. Det å bidra til å finne nye teknologiske løsninger for samfunnet og kunder er spennende og givende, og det er fullt av muligheter og utrolig fleksibelt her, sier hun.

Næss forteller at fleksibiliteten gjør at hun kombinerer livet som småbarnsmor med arbeidsdagen i teknologibransjen.

– Det er resultatene og hva du bidrar med, ikke hvor du jobber fra, som teller, sier hun.

Jenter og koding

Kvinner utgjør i dag 24 prosent av de ansatte, og bare 16 prosent av lederne i den norske IKT-næringen. For å gjøre noe med dette mener Næss det er svært viktig å introdusere kvinner til teknologibransjen lenge før de må velge yrke for fremtiden.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal få jenter til å lære seg teknologi fra de er små. Derfor har vi flere initiativ i Oda-Nettverk i samarbeid med flere andre aktører, som "jenter koder" på Deichmanske hvert år. Vi ser jo her at jentene synes det er fantastisk gøy å få prøve seg på skikkelig koding, sier hun.