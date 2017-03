I dag kåres Norges 50 fremste IT-kvinner. Tullete, mener noen. Viktig, mener vi.

Enda mer gnag om at kvinner er underrepresentert?

Kall det hva du vil. Mas eller gnag. Men situasjonen er fortsatt slik at det må ekstraordinær innsats til for å få flere kvinner inn i viktige arbeidssegmenter. Denne gang snakker vi om kvinner i IT-ledelse.

For situasjonen er flau. I IT-næringen utgjør kvinner kun en fjerdedel av de ansatte.

Blant toppledere er det kun 16 prosent kvinner. Det gjenspeiler ikke samfunnet for øvrig – noe som er problematisk gitt alle de viktige oppgavene som løses av nettopp denne sektoren i arbeidslivet.

Løsninger for hele samfunnet

Både Norge og verden rundt oss går inn i en voldsom digitalisering. Hele samfunnet vil endres. Ingen slipper unna. Jobber endres. Automatisering og robotisering kommer til å flomme inn over oss. Mye vil bli sett på som åpenbare fordeler. Men mange jobber vil forsvinne. Og samfunnet vil endre seg betydelig. Truslene er mange og det er ikke vanskelig å nøre opp under frykt for fremtiden.

Fremst i digitaliseringen står IT-bransjen. Ikke bare er den selv utsatt for enorme endringer. Men også skal de som jobber der bidra til å finne fremtidens løsninger. Løsninger som skal omfatte hele samfunnet.

Det sier seg selv at da er det viktig at de som driver digitaliseringen representerer hele samfunnet og ikke er (over)dominert av menn. Andelen av kvinner må opp om vi skal komme dit. Og andelen kvinner øker ikke uten at det blir simulert. Dessverre. Derfor er dagens kåring av Norges fremste IT-kvinner viktig.

Må forstå markedet

I går hadde jeg en prat med Hallstein Mørk, som har jobbet med HR internasjonalt både for H-P og Nokia. Hans konklusjon er verdt å merke seg:

Kvinner og menn tenker forskjellig. Uten en tilstrekkelig andel kvinner i bedriften, vil du ikke forstå markedet ditt. Hva kundene vil ha. Eller hvordan du best løser oppgavene for samfunnet og mangfoldet. Med økt andel kvinner i bedriften øker du kvaliteten på leveransene. I tillegg øker du poolen du kan rekruttere fra – for å hente nye talenter. Det vi trenger er eksempler. Slik at flere kvinner kan bli inspirert til karrierer i viktige bransjer.

Han kan få sagt det. Enkelt og greit.

I dag legger Abelia, Star og Oda-nettverket for første gang frem lister over de fremste IT-kvinner fra «verdiskapende næringer» i Norge. Det vil si privat sektor, men ikke stabsfunksjoner. 300 kvinner ble nominert. Her finner du de 50 som løftes frem.

Jeg har vært heldig som har fått bidratt i juryen. Tilfanget har vært større enn jeg trodde. Det tyder godt både for kvinneandelen i norske IT-bedrifter og for fremtidige kåringer. For: Dersom du etter dette fortsatt irriterer deg over slike kvinne-kåringer, får du en ny mulighet neste år. Jeg er nemlig helt sikker på at vi kommer enda sterkere tilbake.