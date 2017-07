Disse teknologistudiene er de vanskeligste å komme inn på

I disse dager får 135.000 søkere til statlige universiteter og svar på sin søknad om studieplass. Det er også klart hvilke poengsummer studentene må ha for å komme inn på de enkelte studiene.

Blant søkerne i ordinær kvote er industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU det vanskeligste teknologistudiet å komme inn på.

Det var det også i fjor, i forfjor og året før der. Her må du ha minst 64 poeng for å komme inn. Det er også det 11. vanskeligste studiet å komme inn på blant alle hos Samordna opptak.

Krever høyere enn 6 i snitt

Som i fjor kommer Nanoteknologi på 2. plass over ingeniørstudiene det er vanskeligst å komme inn på. Studiet er imidlertid litt enklere å komme inn på i år enn i fjor, ved at poenggrensen har sunket fra 63 til 62 poeng.

NTNU-studiet Kybernetikk og robotikk sniker seg opp fra fjorårets åttende vanskeligste ingeniørstudie til en tredjeplass i år. Her har poenggrensen økt fra 58,2 til 60,3.

Det er altså tre studier som krever mer enn 6 i snitt-karakter for å komme inn.

Til gjengjeld faller fjorårets tredjeplass, Industriell økonomi, petroleumsteknologi ved UIS, ned til en niendeplass i år. Her har grensen falt med ett poeng, fra 57,9 til 56,9.

Teknologistudiene med høyest poengkrav, ordinær kvote

Se topp ti-lista her:

Studiested Studie Poenggrense ordinær kvote NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 64 NTNU Nanoteknologi 62 NTNU Kybernetikk og robotikk 60,3 UIB Medisinsk teknologi 59,2 NTNU Fysikk og matematikk 59 NTNU Industriell design 59 NTNU Datateknologi 58,5 NMBU Miljøfysikk og fornybar energi 57 UIS Industriell økonomi, petroleumsteknologi 56,9 NTNU Ingeniør, bygg, fleksibel 56,8

NTNU dominerer med syv av ti studier.

Det vanskeligste av alle studier

Trondheimsuniversitetet er desto mer dominerende i topplisten for førstegangssøkere. Her er hele ni av ti studier ved NTNU.

Nanoteknologi har her byttet plass med industriell økonomi og teknologiledelse som det vanskeligste studiet å komme inn på. Nanoteknologi er også det vanskeligste studiet å komme inn på i hele Samordna opptaks studiesteder for folk som søker med førstegangsvitnemål.

De fire neste på teknologilista har også fått plass på topp ti når man regner med alle opptakene som gjøres via Samordna opptak.

Universitetet i Bergen er det eneste utdanningsinstitusjonen utenom NTNU som er representert på lista.

Studier med høyest poengkrav, førstegangsvitnemål

Studiested Studie Poenggrense førstevitnemålskvote NTNU Nanoteknologi 61 NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 59,6 NTNU Fysikk og matematikk 59,4 NTNU Kybernetikk og robotikk 59 NTNU Datateknologi 57,2 UIB Medisinsk teknologi 56,1 NTNU Materialteknologi 55,1 NTNU Fysikk 54,8 NTNU Industriell design 54,8 NTNU Industriell kjemi og bioteknologi 54,8

– Ingen rekrutteringskrise

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var tilstede og presenterte søkertallene på Høgskolen i Oslo og Akershus onsdag formiddag. Til tross for en nedgang i søkermassen til ingeniørfagene på 7,5 prosent, mener han at det ikke er noe som tyder på vi alt i alt har en rekrutteringskrise til ingeniørfagene.

Han peker på at det totalt sett er en økning i søkere til den bredere kategorien teknologifag.

– Det er naturlig at det kommer en liten korreksjon og nedgang i søkningen til petroleumsfagene når 55.000 arbeidsplasser har blitt borte i løpet av kort tid, sier han til TU.

– Jeg ser at olje- og gassrelaterte ingeniørstudier gjør litt om på planene sine for å bli litt bredere. Det tror jeg er ganske smart, sånn at det blir tydelig at du får en ingeniørutdannelse som også er anvendelig andre steder.