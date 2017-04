Torsdag ble årets søkertall til høyere utdanning publisert av Samordna Opptak, og teknologifag ble raskt kåret til årets hit. Men dette gjelder ikke for de klassiske ingeniørfagene.

Teknisk Ukeblad har trukket ut en liste med over 190 teknologi-, ingeniør- og realfag (se hele listen nederst i saken).

Samlet sett har søkningen ingeniørutdanningene gått ned med 7,5 prosent. Også realfag går svakt ned med 0,4 prosent.

– Jeg er ikke helt glad for disse tallene. Vi ser en nedgang vi helst skulle unngått, sier NITO-president Trond Markussen om nedgangen.

– Det kan hende at noen tror det er dumt å velge ingeniørfag, fordi man hører om arbeidsledighet. Det er viktig å få frem at det er en masse jobbmuligheter for ingeniører - verden er full av ingeniørjobber, sier han.

De mest poplære teknologifagene

Tallene viser at Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU holder stand som det mest populære teknologifaget i Norge - målt i antall førstevalgssøkere.

Totalt 818 kandidater kjemper om de 150 studieplassene.

På andreplass finner vi «Kyb» ved NTNU (Kybernetikk og robotikk). Her er det 505 søkere på 130 plasser.

Men også NTNU opplever at søkningen til de klassiske fem årige sivilingeniørprogrammene går noe ned.

– Det er bekymringsfullt at færre ungdommer søker disse studiene. Landet trenger ingeniører innen tradisjonelle teknologiområder. Reduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende og vi følger utviklingen nøye, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU i en melding.

NTNU melder om at søkerne trekker mot informasjons- og kommunikasjonsteknologi istedenfor de klassiske ingeniørløpene.

Her er listen over de ti teknologifagene med flest førstegangssøkere:

Lærested Studie Søkere i 2017 Endring fra 2016 Studieplasser Søkere

pr plasser NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 818 4 % 150 5,5 NTNU Kybernetikk og robotikk 505 17 % 130 3,9 NTNU Datateknologi 432 10 % 140 3,1 UiO Informatikk: programmering og systemarkitektur 424 6 % 214 2 NTNU Arkitektur 397 1 % 80 5 NTNU Bygg- og miljøteknikk 355 -20 % 190 1,9 UiO Informatikk: design, bruk og interaksjon 328 14 % 121 2,7 NTNU Informatikk, Trondheim 328 6 % 130 2,5 HiOA Anvendt datateknologi 322 6 % 70 4,6

Øker mest

Disse teknologifagene øker mest sammenliknet med søkertallene for 2016:

Lærested Studie Søkere i 2017 Endring fra 2016 Studieplasser Søkere

pr plasser UiB Bioinformatikk 21 133 % 10 2,1 NTNU Materialteknologi 74 124 % 36 2,1 NTNU Teknologidesign og ledelse, årsstudium 26 117 % 10 2,6 UiB Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 47 104 % 20 2,3 UiB Meteorologi og oseanografi 37 85 % 20 1,8 NTNU Ingeniør, olje- og gassteknologi 27 80 % 24 1,1 Høgskulen på Vestlandet Ingeniør, undervannsteknologi, Florø 5 67 % 34 0,1 UiO Biovitenskap 224 65 % 160 1,4 NTNU Ingeniør, automatiseringsteknikk 56 60 % 15 3,7

Oljenedgangen flater ut?

Universitet i Stavanger melder om at nedgangen for oljerelaterte studier, kan være over. De viser til at enkelte studier har markert oppgang, og at interessen fra utenlandske søkere stiger kraftig.

«I to år på rad har det vært dramatisk fall i søkingen til petroleumsrettede studier. I år er nedgangen kun fire prosent, og alle utdanningene utenom én fyller opp studieplassene», heter det i en melding fra UiS.

NTNU melder imidlertid om at søkertallene fremdeles er høye for alle studieprogram unntatt innenfor petroleumsfag.

Hardest kamp

Her er listen over hvor det er hardest konkurranse om studieplassene. På listen finner vi blant annet populære Indøk ved NTNU.

Lærested Studie Søkere i 2017 Endring fra 2016 Studieplasser Søkere

pr plasser NTNU Ingeniør, bygg, fleksibel 113 43 % 10 11,3 NTNU Ingeniørfag, elektro, fleksibel 52 16 % 5 10,4 NTNU Bygningsinformasjonsmodellering - BIM 106 8 % 15 7,1 NTNU Maritim utdanning, nautikk 117 -17 % 20 5,8 NTNU Musikkteknologi 142 7 % 25 5,7 NTNU Nanoteknologi 224 -3 % 40 5,6 NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 818 4 % 150 5,5 NTNU Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid 124 46 % 25 5 NTNU Bioteknologi, Trondheim 175 29 % 35 5

Hele listen

