Nå har igjen ingeniørene høyere lønnsvekst enn sivilingeniørene. Sjekk din lønn mot oversikten

Nylig la fagforeningen NITO frem sin ferskeste lønnsstatistikk.

Fra 2011 til og med 2014 var lønnsveksten til NITO-medlemmene i næringslivet høyere enn Tekna-medlemmenes. Så snudde dette i 2015, da NITO-medlemmene hadde et av sine svakeste oppgjør.

Nå peker pilen igjen oppover. Ingeniørene har igjen høyere lønnsvekst enn sivilingeniørene i snitt.

Snittlønn på 667.000

Ingeniørene i næringlivet har økt lønnen med 1,7 prosent i 2016. Dersom man tar med bonus, slik Tekna gjør, er tallet 1,9 prosent, ifølge NITOs undersøkelse.

I snitt hadde NITO-medlemmene i næringslivet en årslønn på 666.996 kroner pr 1. oktober 2016.

Sivilingeniørene i næringslivet hadde til sammenlikning en lønnsvekst på 1,2 prosent. I snitt tjente de 824.847 kroner på samme tidspunkt. Merk at Tekna inkluderer bonus og resultatlønn i dette.

– En pil som snur

NITO-president Trond Markussen konstaterer at det er nok et moderat oppgjør. Samtidig håper han at tallene viser tegn til endring.

– 2016 var bedre enn året før, og vi har forventninger om at også 2017 vil bli bedre. Vi har et håp om at vi nå begynner å se en pil som snur. At vi ser en bedre retning enn det vi har sett de siste årene, sier Markussen.

– Vi håper inderlig det, legger han til.

Han mener tallene viser at lønnsmodellen fungerer.

– Vi vet at det er mange bedrifter som sliter og at det er mange bedrifter som har gitt nulloppgjør og vært veldig moderate. Samtidig er det en del som har økonomi til å gi bedre lønnsoppgjør. Vi ser at reelle forhandlinger i forhold til bedriftens økonomiske situasjon fungerer, mener han.

Om hvorfor ingeniørene i fjor gjorde det skarpere i lønnsoppgjøret enn sivilingeniørene i Tekna, sier han følgende:

– I år kommer vi bedre ut enn dem. Det kan ha litt med hvilke næringer man er i og det kan ha litt med hvor dyktige de som forhandler er, men det skal ikke jeg spekulere for mye i, sier han.

Øker mest i staten

De statsansatte ingeniørene troner øverst på den siste lønnsstatistikken fra NITO.

I snitt tjente de 566.700 kroner i året pr 1. januar 2017. Det ga en lønnsvekst på 2,7 prosent sammenliknet med året før.

Dersom man ser på identiske personer, altså samme ingeniør som svarte på undersøkelsen to år på rad, så var veksten sterkere - med 3,5 prosent.

– Staten har hatt en positiv utvikling, sier Markussen.

2016-oppgjøret i staten var første år med lokale, kollektive forhandlinger for ingeniørene i sektoren.

– Ny lønnsmodell i staten kan se ut til å gå i riktig retning. Vi er fornøyd med resultatene i staten, sett i forhold til de andre områdene. Nå blir jobben å opprettholde dette, sier han.

NITO samler alltid inn lønnsstatistikk for privat sektor før jul og offentlig sektor etter jul. Tallene blir lagt frem på den sentrale tariffkonferansen i mars - som i år gikk 8. og 9. mars.

– Midt på treet

Lønnsveksten for ingeniørene i kommunal sektor havner mellom næringslivet og staten - med 2,3 prosent.

I snitt tjener en kommuneansatt ingeniør 590.424 kroner pr 1. januar 2017.

– Kommunene ligger midt på treet, sier Markussen.

Han mener kommunene i dagens situasjon i større grad burde benyttet muligheten til å belønne ingeniørkompetanse for å tiltrekke seg viktig kompetanse.

Dersom man ser på identiske personer i kommunal sektor, altså samme ingeniør som svarte på undersøkelsen to år på rad, så var veksten sterkere - med 3,2 prosent.

– Det kan henge sammen med at de har ansatt mange relativt nyutdannede, med relativt liten ansiennitet og at det er en del med høy ansiennitet som har gått av med pensjon. Det ligger noen slike elementer i dette også, sier Markussen.