Vi må 20 måneder bakover i tid for å finne lavere ledighet blant ingeniører

Nå ser det virkelig ut til å løsne for arbeidsledige ingeniører. Selv om antallet fremdeles er langt høyere enn før oljekrisen begynte å vise sin virkning, begynner ledigheten for alvor å synke.

I mai var det 6794 arbeidsledige ingeniører registrert hos Nav. Vi må helt tilbake til september 2015, med andre ord hele 20 måneder, for å finne lavere tall.

Ledighetstoppen var i januar i år med 8626 ledige innen ingeniør- og ikt-fag. Siden da har det vært strak nedgang i fire måneder på rad.

1832 færre ledige på fire måneder

Fra april til mai ble det 586 færre ingeniører i ledighetsstatistikken. Det er 865 personer færre enn samme måned i fjor, en nedgang på 11 prosent det siste året.

Fra toppen for fire måneder siden har det blitt 1832 færre ledige innen ingeniør- og ikt-fag.

Nav opplyser at det nå også er bedring for ingeniører og sivilingeniører innen geofag og petroleum - som har vært hardest rammet på grunn av oljekrisen.

2,6 prosent av yrkesgruppen er nå registrert som arbeidsledige, mot 2,9 prosent for ett år siden. Også totalt for alle ligger ledigheten nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet har vært positiv de siste seks månedene, og i mai hadde vi en markant nedgang i antall arbeidsledige. Flere ledige stillinger og færre varsler om oppsigelser og permitteringer gjør at vi forventer at ledigheten skal gå videre ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Færre melder seg som ledige

Ved utgangen av mai var 8300 personer registrert med en arbeidssøkervarighet på under fire uker. Dette er 1200 færre enn mai i fjor, og viser at det er langt færre nye som melder seg ledig nå, sammenlignet med i fjor, opplyser Nav.

Ved utgangen av mai var det 49.400 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under ett år. Det er 10.100 færre enn på samme tid i fjor.

Samtidig øker antallet langtidsledige, og ledigheten har økt blant de som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år og aller mest blant de som har vært arbeidssøkere i mellom ett og et halvt og to år.

I mai hadde 21.500 av de helt ledige vært arbeidssøkere i over ett år. Det er særlig i fylkene som har vært rammet av nedgangstidene i oljebransjen at langtidsledigheten har økt. Nesten hele økningen i gruppen som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år har skjedd på Sør- og Vestlandet

Tidligere har også Nav opplyst at det er en høy andel fra ingeniør- og ikt-fag blant de langtidsledige.

Dersom ikke nye bransjer tar i bruk ingeniører: Om 20 år kan Norge ha 57.000 overflødige ingeniører

Advarer mot å avdramatisere

Til tross for at kurven nå går i riktig retning advarer Tekna mot å avdramatisere situasjonen i arbeidsmarkedet, selv om arbeidsledigheten nå faller.

– Det er viktig at arbeidet for å få ned ledigheten ikke stopper opp. Finansministeren har gått langt i å avdramatisere situasjonen. Det er det ikke grunn til. Ledigheten er fortsatt høyere enn under finanskrisen, sier generalsekretær i Tekna, Ivar Horneland Kristensen, i en kommentar til Teknisk Ukeblad.

Han er spesielt bekymret for at andelen langtidsledige øker.

– Vi ser at langtidsledigheten nå øker. Dette gjelder spesielt ingeniører og sivilingeniører. Det siste året har langtidsledige ingeniører økt med 50 prosent, og det er nå rundt 3000 langtidsledige ingeniører. Det er et svært høyt tall. NAV må nå få penger og ressurser til å rette oppmerksomheten mot de som har vært lengst ledige, sier Kristensen.