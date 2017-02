Her bygger internettgründeren verdens lengste racerbane

Nesten alt utenfor vinduet til helikopteret til John Morris er hans, eller kommer snart til å være det.

Da den delvis pensjonerte internettgründeren kjøpte den opprinnelige Spring Mountain Motorsports Ranch i 2004, her i ørkenbyen Pahrump, Nevada, var dette en 3,2 kilometer lang racerbane med et par publikumstelt og bærbare Porta Potti-toaletter.

Porten inn til stedet var ikke særlig mer enn et svingbart vannrør.

– Jeg syntes det ville være moro å eie en racerbane, sier Morris mens han navigerer det røde, svarte og hvite Robinson R44-helikopteret mot en stor parsell med ørkenkratt, som han sier han snart vil leie fra Bureau of Land Management.

I fjor betalte Morris en hemmelig sum for et 600 mål stort område på vestsiden av banen. Og når han får biten fra Byrået, vil Spring Mountain Motor Resort & Country Club – hans stadig voksende lekeplass for biler – være på totalt 3640 mål, og ha verdens lengste bane som sitt midtpunkt.

24 kilometer privat bane

I dag er den lengste banen Tysklands Nürburgring; en legendarisk 21 kilometers bane i Nürburg, sørvest i Tyskland. I den inngår deler av offentlig vei, og den er stengt for racerkjøring mesteparten av året.

Når Morris er ferdig, vil han ha minst 24 kilometer med privat bane bare 45 minutter fra sentrum av Las Vegas.

Han hevder at Pahrump, med 36.441 innbyggere, er den «raskest voksende byen i USA i denne størrelsen» (en turist-pressemelding fra januar sier bare at Pahrump er «en søvnig ørkenby på vei oppover») og at eiendommen var en super handel.

Han betalte fem millioner dollar for den, inkludert 12 mål som ligger ut mot Route 160, som er hovedveien fra Las Vegas til Death Valley, og som årlig trafikkeres av gjennomsnittlig 1,7 millioner turister.

– Vi vil ende opp med vår egen by, og vi kan gjøre hva pokker vi vil.

Et sted å kjøre fort

Morris sier at han i utgangspunktet ønsket å kjøpe et sted hvor vennene hans og deres familie kunne kjøre fort, i alt fra gatebiler til Porscher og Ferrarier til eksotiske Radical-biler (britisk bilmerke, overs. Anm.) – og ha det moro.

Men jo flere mennesker som kom på besøk, desto klarere ble det at også andre velstående folk på jakt etter spenning, så etter en slik oase.

Selv om tanken ikke var å lage butikk ut av dette, har Spring Mountain blitt det nå, med 126 ansatte og 30 millioner dollar i årlige inntekter fra skoler som driver med racingopplæring, samt medlemsavgifter for kommende racingstjerner, og leieinntekter fra produsenter som tester biler.

Og det er derfor Morris nå er midt inne i en renovering som vil gjøre Spring Mountain til et feriesentrum med et samfunn bestående av luksusboliger på 200 tomter langs banen, et hotell, restauranter, kinoer, en bilvask, en kaffebar, et anlegg for vannrensing, og sannsynligvis mange andre ting han ennå ikke har tenkt på.

– Det var også en investering, forklarer Morris. Han sier at han ved slutten av 2017 eller tidlig i 2018 også vil ha en 10 kilometer lang terreng-ørkenbane for lastebiler og ATV-er, en bane for gokarter med høy ytelse, og en zipline med et fall på 49 meter ned til stedets hoved-klubbhus.

Egen rullebane

For besøkende som ikke ønsker å kjøre fort eller rutsje ned en kabel, finnes det stående paddleboarding på den 68 millioner liters innsjøen som Morris bygde i 2014, samt en innendørs skytebane.

– Tanken var å ha et komplett reisemål, slik at medlemmene ikke trenger å forlate stedet for noen ting, sier han.

To av de rikeste medlemmene hans overtalte til og med Morris til å bygge en 1800 meter lang rett strekning på den nye banen, slik at jetflyene deres kunne lande der.

– Den kan også brukes som bane til dragracing, sier han og regner med at han og medlemmene kan bruke den til å prøve seg på fartsrekorder på land.

– Vi vil ende opp med vår egen by, og vi kan gjøre hva pokker vi vil, sier han og trekker helikopteret opp og over kraftlinjene og flyr det mot en liten rangerstasjon for U.S. Forest Service på den nåværende eiendommen til Bureau of Land Management.

– Golf var for langsomt

Morris har frisyren og livsgleden til en mann som sitter på toppen av en formue. Han er serieinvestor, og har solgt sin siste og mest vellykkede bedrift, Advanced Access – som da var landets største leverandør av nettjenester for eiendomsbransjen – for 30 millioner dollar i 2006.

Han var klar for å ha det litt moro, og gjorde en avtale med Dominion Enterprises med to forutsetninger: Han ville ha alt i kontanter, og en forsikring om at jeg «aldri vil få høre fra deg igjen». Han fikk det som han ville.

Delvis pensjonering passer ham. Morris har en venninne i 30-årene, og traff henne i en yogaklasse i Las Vegas. I tillegg til at han tilbringer tid hjemme og på banen, drar han til Hawaii og Newport Beach i California, og flyr til Honduras for å få stamcellebehandlinger som er kontroversielle og uten bevist virkning, men som han uansett roser overfor alle som har en lidelse.

Og over tid har hobbyene hans eskalert. Han sier at han en gang var en utmerket golfer, men sluttet å spille etter at han ble forelsket i racerkjøring med sin modifiserte Dodge Viper. Senere sprengte han i filler golftrofeene sine med Tannerite, som er et stoff som brukes til å lage eksploderende mål på skytebaner. Golf var «for langsomt,» sier han.

I disse dager vil Morris heller bånne gassen på sin italienskproduserte Wolf racerbil i 290 km/t, eller å fly en av sine vanndrevne jetpacks rundt på sjøen.

Vi ser hele vannspeilet fra helikopteret, samt øyer med skyggegivende palmetrær midt på, hvor bølgene fra jetpackene bryter mot stranda. De flygende ryggsekkene med motor under vannet leies ut til medlemmer og besøkende. Morris eide også en stund en produsent av slike.

– Har du sett en video av meg på nyhetene? spør han. Morris sikter til en filmsnutt fra 2011 der han tar av fra en brygge, kommer borti dødmannsknappen ved et uhell, og umiddelbart går på trynet inne i havna under direktesending på morgen-tv i San Diego. Klippet «Fox 5 News Jetpack EPIC FAIL!,» har over tre millioner treff på Youtube.

Startet i 2007

Endringene ved Spring Mountain startet i det små. I 2007 bygde Morris klubbhuset, et svømmebasseng og 140 garasjer til medlemmene.

Etter at han ble lei av å bo på et nedslitt lokalt motell, satte han opp en liten bolig, racquetball-bane og en helikopterhangar. Da medlemmene så boligen hans, ville de også ha et sted å sove. Dermed bygde Morris 42 leiligheter, inkludert en for seg selv.

Han endte opp med å bruke så mye tid på Spring Mountain at han for to år siden bygde seg et hus på 465 kvadratmeter. Det har en kjellergarasje til racerbilene hans, svømmebasseng, en andre hangar, vinkjeller, og helikopterdekk på taket med brannmannstang.

– Jeg klatrer oftere opp enn jeg glir ned, sier han.

53 banekonfigurasjoner

Helikopterdekket, der turen vår ender, har en fantastisk utsikt over alle de 9,8 kilometerne med eksisterende bane, samt de to nye parsellene med land. Morris peker ut hvor fem nye kilometer med bane snart vil være under bygging, med mulig byggestart allerede i februar.

Mesteparten av tiden vil den delen fungere som sin egen separate bane, akkurat som de eksisterende 9,8 kilometerne vanligvis er delt opp i tre eller fire baner som kan kjøres uavhengig. Dette gjør at anlegget kan ta imot flere kjøreskoler, og fremdeles ha en seksjon eller to åpen for de 300 klubbmedlemmene. (Totalt er det 53 mulige banekonfigurasjoner.)

På de få dagene Morris eller banebestyreren hans bestemmer seg for å kjøre alle banene samtidig, er allerede Spring Mountain den lengste banen på det amerikanske kontinentet, og tredje lengst i verden.

Klubben er hjemmet til Corvettes kjøreskole, og sist høst åpnet General Motors et Cadillac «ytelsesakademi» på området.

Medlemmer betaler 45.000 dollar for å bli med, og 5000 dollar årlig i avgifter. Men de stopper sjelden der. Inne i showrommet til Morris kan de kjøpe en Wolf til 250.000 dollar, og så en tomt til 500.000 dollar til sitt private hjem, fortetter han, og legger til at ett medlem kjøpte åtte biler og en tomt den første dagen han var medlem.

De fleste entusiastene – 33 prosent – er fra California. 20 prosent bor i Nevada, og 10 prosent er kanadiere. En fyr flyr hit fra Australia for å være med på alle race-arrangementene. I år blir det 10 av dem.

– Et Disney-land for voksne

Spring Mountains mest berømte medlem (som vi kjenner til – det finnes kjendiser som har klart å holde seg anonyme) var Oliver Prinz von Anholt, en sønn av Zsa Zsa Gabor, og som omkom i en motorsykkelulykke i Los Angeles i desember.

Jeffrey Cheng (53), en privat investor fra Newport Beach, California, som også kjører en Wold, sier det slik:

– Spring Mountain er et Disneyland for voksne. Vi kjører biler, kjører i terrenget, skyter med store våpen, kjører jetpack, leker med fjernstyrte båter og biler, flyr droner, flyr fly og flyr helikoptre. Vil du ha en flott middag eller litt natteliv, er du bare 40 minutter unna Las Vegas. Hvem kan slå det?

Alain Derzie er en laparoskopi-spesialist og kirurg som bor på Manhattan og kjører en Radical, dro på sin første pilegrimsferd til Spring Mountain i 2004 for å delta på kjøreskolen til Corvette. Han ble medlem i 2002.

– Hvis John sier at han skal gjøre noe, så gjør han det, sier 48 år gamle Derzie.

– Han sa «jeg skal bygge en innsjø». Jeg sa «at det var?» Og så bygde han en sjø. Hvert år er det noe nytt.

«Race Town»

På dette stadiet er den eneste tingen som forsinker den siste utvidelsen en obligatorisk venteperiode for eventuelle innsigelser, men Morris forventer at dette er klart raskt.

Lokale tjenestemenn ville ikke kommentere planene, men byens turistdirektør, Arlette Ledbetter, sier det slik:

– Dette prosjektet er ekstremt viktig for økonomien i Pahrump, og vi ser fram til å samarbeide med John Morris og gruppen hans.

Morris speider ut over de store buskslettene.

– Jeg ønsker å bygge opp vår egen by om to år, sier han.

Folk har foreslått at den bør hete Morrisville, som en spøk, men han har en bedre idé.

– Nå ser vi på Race Town, Nevada.