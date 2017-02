Med denne appen blir gamle biler vel så smarte som nye

Telenor lanserer biltjenesten Connect, som skal kunne gi alle halvmoderne biler en rekke nye funksjoner.

Tjenesten er basert rundt en OBD2-enhet, som kobles i bilens diagnosetilkobling. Alle personbiler solgt i Europa fra 2003 har slike tilkoblinger, og de finnes i biler produsert fra 1996.

Kontakten har som funksjon å gi tilgang til data fra bilens ulike undersystemer, som motordata og feilkoder for å nevne noe.

Telenors nye enhet kan da lese av informasjon om bilen. Dette kombineres med flere funksjoner, som Wi-Fi-tilkobling som gir bilen trådløst nettverk via mobiltilkobling, og GPS som lar deg se hvor bilen befinner seg.

Vil lage et økosystem rundt bilen

Telenors app skal danne grunnlag for et økosystem for tingenes internett rundt bilen. Foto: Telenor

Målet er å lage et økosystem av tjenester rundt denne plattformen. Telenor har derfor grunnlagt Nordic Car Connect Forum sammen med aktører fra blant annet forsikringsbransjen og verkstedsbransjen.

If, Mekonomen, Circle K, Easypark, Bertel O. Steen og Swedspot er medlemmene av forumet.

Den tekniske maskinvareplattformen er det Swedspot som har utviklet, mens den tilhørende programvareplattformen er utviklet i samarbeid med Telenor.

Saab-spinoff

Swedspot er et spinoff-selskap fra tidligere Saab Automobiles. Løsningen de har utviklet kan gjøre data fra bilen tilgjengelig for tredjeparter.

Dette gjør det for eksempel mulig for et verksted å motta informasjon om at bilen nærmer seg slutten på serviceintervallet eller problemer som er i ferd med å oppstå.

Et forsikringsselskap kan gi deg redusert (eller økt) pris basert på kjøremønsteret ditt.

Swedspots løsning kan også kommunisere med andre biler med denne løsningen, slik at du blir informert om kjøreforhold eller køer.

I tillegg kan løsningen holde et øye med kjørestilen din, og tipse deg om at du burde legge om for å bruke mindre drivstoff.

Telenor-app

En OBD2-enhet gir tilgang til data fra bilens systemer. Avbildet produkt er en tilsvarende adapter fra Vinli, og ikke Swedspots produkt. Foto: Vinli

Den tekniske plattformen fra Telenor binder det hele sammen til et økosystem av tjenester. Denne består av en app hvor du kan velge å knytte deg til ulike leverandører.

Hanne Knudsen, kommunikasjonssjef i Telenor, sier at kunden vil oppleve appen som en app-butikk hvor man kan velge hvilke tjenester som skal få tilgang til dataene dine.

– Når du har lastet ned appen har du basisfunksjonalitet, som hvor mye drivstoff bilen har og slikt. Tilleggstjenestene må du godkjenne selv. Om du ikke ønsker at for eksempel Circle K eller If Forsikring skal ha tilgang til dataene dine eller gi deg tilbud, vil du aldri merke det. Du må aktivt velge hvem som skal få tilgang, sier Knudsen.

Hun legger til at Telenors strenge sikkerhetskrav ligger i bunnen.

Samler inn data

Tjenesten vil imidlertid samle inn data som lastes opp til Telenors tjenere. Men dette skal vurderes i løpet av pilotperioden tjenesten nå går inn i.

Under denne perioden skal de teste hvilke tjenester som vil kunne fungere, og finne ut hva kundene ønsker seg.

Knudsen forklarer at man blant annet vil kunne motta tilbud fra Easypark, som er med i forumet, og få tilbud om parkeringsplasser i nærheten.

– Dette skal være skreddersydde tilbud som dukker opp når du trenger det. Når appen får tilgang til helsestatus på bilen så vil den kunne gi deg tilbud om nærmeste verksted, og mulighet til å booke, om du ønsker det. Det skal være en komplett pakke for bileiere, sier Knudsen.

Detaljer ikke avklart

Nøyaktig hvordan løsningen vil se ut når den gjøres tilgjengelig for hvermannsen i løpet av året, er ikke avgjort. Du må sannsynligvis betale en engangssum for selve enheten, og ha et tilknyttet abonnement.

Knudsen sier at Connect er en del av en ny strategisk retning for Telenor, som handler om å bli kundenes foretrukne leverandør i det digitale liv.

– Da må vi ha relevante tjenester som dekker det behovet kundene har i hverdagen. Vi ser at Internet of Things og bil er noe som har veldig gode muligheter. Vi vil bygge økosystemet som gjør at flere lager tjenester for dette, og da blir mobilen relevant.

Telenor håper derfor å få med flere i startup-miljøet i norden. Et åpent API (programmeringsgrensesnitt) skal legge til rette for dette. Utvikler som ønsker å utvikle på plattformen må først søke om tilgang, forteller Knudsen.

Mange lignende løsninger finnes

Telia Sense tilbyr noen av de samme tjenestene som Telenor Connect. Foto: TeliaSonera

Telenor er ikke først ute med dette. TeliaSonera lanserte sin løsning Telia Sense i fjor sommer. Den tilbyr i grove trekk det samme som Telenors, men er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

Nøyaktig hvordan Telenor Connect skiller seg fra Telia Sense, kan ikke Knudsen svare på, ettersom hun ikke har prøvd løsningen ennå. Men hun mener at det først og fremst er økosystemet som gjør Telenors løsning unik.

– Telenor har et stort nettverk med partnere som ønsker å tilby sine tjenester, og et samarbeid med store globale internettselskaper. Det vil gjøre det mulig å utvikle innovative underholdningstilbud over 4G-tilgangspunktet.

Hun mener at Telenor har et fotavtrykk og globale distribusjonsmuligheter som vil sørge for å tiltrekke interessante partnere og gründere til økosystemet når produktet i fremtiden kan tilbys utenfor Norden.

– Vi mener jo også at nettet er et fortrinn på en tjeneste der dekning og kapasitet er essensielt.

Ford-løsning moderniserer biler

Andre aktører har også lansert slike løsninger. Nylig kom bilprodusenten Ford med sin egen variant kalt SmartLink, som i realiteten gjør det samme som TeliaSonera og Telenors løsninger, bare for Ford- og Lincoln-modeller fra modellår 2010 og nyere.

Det åpner for å gi tilgang til flere kjøretøyspesifikke funksjoner, som å styre lås og tenning med en app.

Og selv om idéen i seg selv ikke er ny, sier Swedspot i en pressemelding at det virkelige innovative her er at Connected Car Forum skaper en digital markedsplass for tjenester med endeløse muligheter.

I første omgang åpnes pilotprogrammet hvor 200 testenheter skal fordeles på testbrukere i Norge, Sverige og Danmark.