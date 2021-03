Har du 100.000 kroner til overs? Da er kanskje Porsches nye elsykler noe for deg

Det mangler ikke på spreke elsykkelnyheter å velge blant - det finnes en modell for ethvert behov og de fleste lommebøker.

Av de mest spennende prosjektene vi har omtalt i det siste, er Buddy og Eker Design som utvikler en elsykkel som skal tåle en norsk vinter, og Trondheim-baserte Elride, som gjennom sine innovasjoner tar ned behovet for vedlikehold. Det er også mulig å bestille elsykler som 3D-printes i karbon, tilpasset kjøperens fysiske mål.

Dessuten har flere bilprodusenter produsert egne elsykler. BMW har for eksempel benyttet sine tohjulinger som lokketilbud og en gratis bonus til kjøpere av ny bil.

Men når Porsche nå melder seg på, sikter de seg inn på et prissegment hvor det ikke finnes mye konkurranse: Veiledende utsalgspris for Porsche e-Bike Sport er hele 10.700 dollar, tilsvarende 91.500 kroner. Før tilleggsutstyr.

Karbonfiberrammer

Porsche lanserer to elsykler, som begge er bygget på karbonfiberrammer. Porsche e-bike Sport er en landeveis/-bysykkel beregnet for daglige transportetapper, mens Cross, som det ligger i navnet egner seg bedre offroad.

Sportsmodellen er utstyrt med en Shimano EP8 midtdrevsmotor og et elektronisk girskiftesystem, den har integrerte LED-lys både foran og bak, og veier ca. 22 kilo. Magura høyytelsesbremser er integrert i styret, og det avtagbare batteriet er på 504 Wh.

Porsche e-Bike Cross har i tillegg hydrauliske og varmebestandige skivebremser av typen Magura-MT Trail, og et 12-trinns mekanisk Shimano XT girsystem for raske girskift. Offroaderen veier et par hundre gram mer enn Porsche e-Bike Sport, og har en startpris på ca. 73.000 kroner.

Begge syklene har en Shimano fargeskjerm på styret, som viser hastighet, avstand og rekkevidde i sanntid.

Porsche e-Bike Cross er offroad-versjonen, som er noe billigere enn e-Bike Sport. Foto: Porsche

Til salgs i vår

Elsyklene ble designet av Studio F. A. Porsche, og er utviklet i samarbeid med den tyske elsykkel-produsenten Rotwild. Syklene produseres i Dieburg i Tyskland, og vil i løpet av våren bli tilgjengelige hos Porsche-forhandlere og noen utvalgte sykkelutsalg. De kommer i tre rammestørrelser.

Begge elsyklene sies å være inspirert av Taycan, Porsches første elbil, som ved lansering hadde en betydelig andel norske kunder.

Syklene er rigget for en EU-tilpasset toppfart på 25 km/t.