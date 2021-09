Bosch-sjefen: Dette kan vi forvente av elsyklene om ti år

Friedrichshafen/Tyskland: Dagen før Eurobike 2021 tråkkes i gang i søvnige Friedrichshafen ved Bodensjøen, møter vi Claus Fleischer i aulaen på Zeppelin Universität. Som toppsjef for Bosch eBike Systems har han hele sykkelbransjens øyne på seg når industrigiganten lanserer Bosch Smart System – en plattform som lover å ta den tilkoblede sykkelopplevelsen til et nytt nivå.

Innovasjonene ligger i samspillet mellom appen eBike Flow og elsykkelens komponenter, og Claus Fleischer ser på Smart System som basen i en fremtidig og betydelig mer omfattende mobilitetsløsning.

TU fikk prøvekjøre en sykkel med Bosch Smart System integrert, og erfare hvordan de ulike komponentene spiller sammen i systemet som vil bli rullet ut i markedet mot slutten av året.

Hovedkomponentene i Bosch Smart System

Appen eBike Flow: Appen kommuniserer med elsykkelen, og kan blant annet brukes til å tilpasse de ulike kjøremodusene. Den registrerer automatisk alle sykkelturer med lengde, varighet og fart, og tegner kart som i en hvilken som helst treningsapp. Trenings- og helsedata kan sømløst kobles til Apple Health – og snart to andre ikke-navngitte helseapper. En betydelig forbedring fra forrige versjon, er at appen nå kan brukes til å oppdatere sykkelens programvare over bluetooth – tidligere måtte dette gjøres hos forhandler. Appen kommer i iOS- og Android-versjoner, men støtter i første versjon bare engelsk, tysk og fransk. Øvrige språk rulles ut etter hvert.

Kiox 300-skjermen: Sitter vanligvis midt på styret og skal være enkel å lese av i alle situasjoner – du kan for eksempel følge treningsdata underveis i en økt (det er også mulig å koble på et pulsbelte). Værmeldinger, inkludert sannsynlighet for regn de neste fem timene, er en nyttig tjeneste. Trafikkinformasjon kan også være nyttig. Avvik i dekktrykk skal varsles. Skjermen er fri for knapper og styres fra LED-kontrollen.

Performance Line CX drivenhet: Gir maksimalt 85 Nm dreiemoment. Graden av motorstøtte, toppfart og maksimalt dreiemoment kan i Flow-appen stilles inn individuelt for de ulike kjøremodusene.

Med LED-kontrollen til venstre på styret, bruker du tommelen til å velge kjøremodus og hva du vil se på skjermen i midten. Foto: Svein-Erik Hole

Tyverisikring på vei

Claus Fleischer poengterer at store lanseringer som denne aldri er komplette, og at nye funksjoner og forbedringer må komme stegvis. Én kommende oppgradering er såpass nærstående at de like godt kommuniserer den nå: Tyverisikring gjennom det de kaller ConnectModule.

Når dette er på plass, vil elsykkelen først utløse en akustisk alarm når noen prøver å stjele sykkelen, og hvis tyveriet likevel gjennomføres, kan sykkelen spores i Flow-appen.

Og appens utnyttelse av data blir mer avansert.

– I fremtiden vil appen automatisk respondere på syklistens form, vaner og behov. Den kan foreslå ruter til ofte brukte destinasjoner, inkludert alternative veier når det er problemer i trafikken, eller be deg sykle fortere når du trener. Appen skal bidra til mer personaliserte opplevelser, sier Fleischer.

En nøkkel i utviklingen er såkalt AIoT – internet of things kombinert med kunstig intelligens og maskinlæring.

Hvor er vi om ti år?

Bosch-sjefen snakker mye om fremtiden, om hvordan infrastrukturen må bli bedre og hvordan politikerne kan til rette for at enda flere velger elsykkel framfor bil til sin vanlige reisevei. Men hva kan hans eget selskap bidra med? Hvordan vil elsyklene se ut om ti år?

– Vi vil selvfølgelig få mer kraft, litt større rekkevidde og se stilmessige forbedringer, men på disse områdene snakker vi om en evolusjon. Revolusjonen kommer innen data og tilkoblede løsninger, slår han fast.

Han forventer store innovasjoner innen helse og trening, men ikke minst innen sikkerhet:

eBike Flow-appen er ikke ulik mange av treningsappene som allerede finnes på markedet, men den har en viktig funksjon i å personalisere sykkelprogrammene. Foto: Svein-Erik Hole

– Med riktig utnyttelse av dataene får vi et digital skjold rundt oss. Vi snakker mye om «bike to x» Her kan x være hva som helst – biler, trikker, fotgjengere. Poenget er at elsykkelen er utstyrt med sensorer og smarte kameraer som kan kommunisere med omgivelsene rundt seg, og er programmert til å reagere når en ulykke er i ferd med å skje. Sykler og biler må være like smarte for å få dette til å fungere i praksis.

Bosch er i gang med testprosjekter sammen med andre bransjeaktører for å gjøre erfaringer med denne type teknologi.

– Men hvorfor må vi vente i ti år?

– Innovasjonene kommer stegvis. Allerede nå kan vi gi live trafikkinformasjon på skjermene, mens de aller mest avanserte funksjonene vi utforsker er tiltenkt et trafikkbilde hvor mange av bilene er selvkjørende, sier Fleischer.