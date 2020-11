Elsykkel-salget tar av: Hva kan vi vente av forbedringer i årene som kommer?

Norsk sportsbransjeforening anslår at det ble solgt 80.000 elsykler bare i sommer, noe som er 50 prosent opp fra året før. I Statistisk sentralbyrås oversikt over import av «sykler med elektrisk fremdriftsmotor» er de ved utgangen av oktober oppe i 171.025 enheter.

Et økende antall nordmenn tyr til denne transportformen, og mange av dem som i dag bruker elsykkel aktivt, benyttet tidligere en bil til samme formål. Det kommer fram i rapporten Elsyklisten 2020, der Elbilforeningen har kartlagt bruken til 1910 norske elsykkelbrukere.

– Dette gjelder spesielt transport til og fra arbeid og skole. Folk som har inntil 15 kilometer reisevei, oppgir i høy grad at de har byttet ut bil eller kollektivtransport med elsykkel, og da oppnår vi en CO₂-gevinst. Den andre trenden er at folk er mer ute og sykler lengre enn før, og da gir elsykler potensielt en helsegevinst, sier seniorrådgiver for elektrisk mobilitet i Norsk elbilforening, Hulda Tronstad.

Nye segmenter kommer

Administrerende direktør Trond Evald Hansen i Norsk sportsbransjeforening opplyser at elsykler til daglig småpendling står for volumsalget i sportsbutikkene, samtidig som andre segmenter øker, ikke minst terrengsykler og mountain bikes.

Men sportsbutikkene er langt fra alene om å selge elsykler. Butikker som Biltema og Coop Obs selger store volum, spesialbutikker vokser fram og en del kunder tyr til direkteimport.

Fra Elsyklisten 2020. Foto : Norsk elbilforening

For det mangler ikke på elsykkel-modeller å velge blant der ute – gjennom folkefinansieringstjenester som Kickstarter og Indiegogo dukker det ukentlig opp nye elsykkelprosjekter. I skrivende stund finner vi mer enn 100 ulike modeller man kan investere sparepengene i. Det er bysykler, fraktsykler, mountain bikes, fat bikes, solcelledrevne og sammenleggbare varianter, som slåss om å være mest innovative, ha lengst rekkevidde, lavest pris eller en annen unik egenskap.

Ta for eksempel Superstrata-syklene, som skal 3D-printes i en karbonramme fri for skjøter, tilpasset kundens størrelse. Eller The One som med sine 12,5 kilo hevdes å være verdens letteste sammenleggbare elsykkel, og skal kunne klappes sammen på ti sekunder.

Et utvalg av nye og kommende modeller er presentert i bildegalleriet øverst i denne saken.

Varierende kvalitet

– Det er mange potensielle feller å gå i når man skal kjøpe elsykkel, sier journalist Morten Karlsen, som har testet elsykler siden 1997.

Spesielt ber han folk være oppmerksomme ved import fra utenlandske nettbutikker.

– For det første må man forsikre seg om at elsyklene er tilrettelagt etter gjeldende EU-regler: At motoren ikke er for kraftig, at den har en fartssperre på 25 km/t og at sykkelen ikke kjører uten at du tråkker selv. Bryter du reglene, risikerer du heftige erstatningsansvar når en ulykke oppstår.

Han sier at enkelte selvbygg og sykler solgt på nett er så dårlige at du risikerer at ditt lokale sykkelverksted nekter å skru på dem når noe er feil.

– Gjør skikkelig research på kvalitet, og finn tekniske data på sykkelen som du presenterer for ditt lokale verksted og spør om dette er noe de vil kunne reparere. Ofte har de ikke diagnoseverktøy eller reservedeler tilgjengelig, og da blir det fort dyrt å vedlikeholde elsykkelen.

Det er mye rart på markedet. Solcelledrevne Solar E-bike er et av prosjektene som ikke har klart å nå finansieringsmålene hos Indiegogo. Foto: Solar E-bike

10 sjekkpunkter

Syklistenes landsforening gir følgende tips for sjekkpunkter ved kjøp av elsykkel:

Sykkelfølelse: Prøvekjør i minst 10 kilometer. Test ut laveste og høyeste effekt på motoren. Kjennes det ut som om motoren gir det tilstrekkelig hjelp? Test en oppoverbakke og prøv ulike effektnivåer. Motorstyrke: Hvor sterk er motoren? Hvordan fungerer sykkelen når du sykler i 25 kilometer i timen? Da skal motoren slutte å virke, men slutter den brått eller mykt? Gir: Prøv alle girene og kjenn etter om de fungerer som de skal. Enklere sykler har bare tre gir. Det kan være i minste laget. Bakketest: Prøv sykkelen i en real bakke og still inn på høyeste effekt på motoren. Yter motoren det den skal? Stopp i bakken og start opp igjen. Hvor lang tid tar det før motoren hjelper? Kommer effekten umiddelbart, eller tar det litt tid? Bremser: Prøv først å bremse forsiktig ved lav fart for å kjenne etter hvordan bremsene tar. Prøv deretter i høyere fart. Svinger: Ta noen brå svinger for å se hvordan det kjennes både med høy og lav effekt på motoren. Er sykkelen stabil eller vingler den? Betjening: Hvordan er betjeningspanelet på styret. Enkelt eller vanskelig å betjene med knappene. Kan det tas av? Gir det nyttige opplysninger? Passer sykkelen? Hvordan føles det etter å ha syklet? Vondt i ryggen? Dovner hendene? Få hjelp til å stille inn sykkelen slik at det blir riktig, eller velg en annen sykkel du ikke får vondt av. Ramme: Mange velger lavt innsteg, også menn. Årsaken er at det er enklere å gå av og på en sykkel med lavt innsteg. Det gjør den sikrere, og det er også en fordel at sykkelen kan brukes av flere . Lyd: Noen sykler har høyere lyd fra motoren enn andre. Høy motorlyd kan gå ut over kjøregleden.

En betydelig investering

Bruksområde og pris er med på å definere hva slags modell man ender opp med. Typisk koster elsykler fra folkefinansieringstjenestene fra rundt 1000 amerikanske dollar før frakt og tollavgift, for early birds som investerer mens syklene ennå er på prototyp-stadiet.

Det er omtrent halvparten av prisen norske forbrukere i snitt investerer i en ny elsykkel, ifølge Elsyklisten, som avslører at de fleste ender opp med å legge ut et sted mellom 20.000 og 30.000 kroner. Nest største prissegment er 30.000-40.000 kroner.

Regler for elsykler i Norge Elsykler som omfattes av samme regelverk som vanlige sykler skal kun gi motorisert hjelp når du trår på pedalene.

Motoren skal kun hjelpe deg i hastigheter opp til 25 km/t. Sykler du fortere enn dette må du sørge for å tilføre kraft selv. Elsykler uten sperre ved 25 km/t regnes som elmopeder og må registreres som dette.

Elsykkelmotoren kan maks yte 250 watt. Ulike lovlige typer: Sykler med krankmotor: Her dytter motoren på pedalene mens du trår. Jo hardere du trår på pedalene desto mer hjelper motoren.

Her dytter motoren på pedalene mens du trår. Jo hardere du trår på pedalene desto mer hjelper motoren. Bakhjulsmotor: Her snurrer motoren bakhjulet rundt så lenge du trår på pedalene. Også på disse avhenger mengden kraft fra motoren av mengden kraft som legges i pedalene.

Her snurrer motoren bakhjulet rundt så lenge du trår på pedalene. Også på disse avhenger mengden kraft fra motoren av mengden kraft som legges i pedalene. Forhjulsmotor: Her drar motoren forhjulet rundt, en sensor i kranken sørger for at motoren kun drar når pedalene går rundt, men kraften fra motoren er ikke relatert til kraft lagt ned i pedalene. Mengden drag fra motoren justeres ved hjelp av en computer på styret. Kilde: utemagsinet.no

– Man får hva man betaler for. En tommelfingerregel er at du bør regne med å betale rundt fire ganger så mye som for en tråsykkel du er tilfreds med, kommenterer Trond Evald Hansen i sportsbransjeforeningen.

– Jeg er mest opptatt av at man velger riktig sykkel til sitt bruk. Prøv flere sykler, og test dem i oppoverbakker. Jo mer kupert det er der du bor, desto sterkere motor trenger du, sier Hulda Tronstad i Elbilforeningen. Hun anbefaler å kjøpe elsykkelen i nærheten av der du bor, for å sikre god vedlikeholdsservice.

En aktør som har slått seg opp på elsykkelbølgen er den norske produsenten Hardrocx. Design- og salgssjef Dag Johnsen forteller at det er aller mest etterspørsel etter hybridsykler i prissjiktet rett over 30.000 kroner, som kan brukes både i terreng og på asfalt, gjerne med 29-tommers hjul og litt brede dekk, som med større gripeflate også egner seg godt på vinterføre.

Teknologiske framskritt

Som med elbiler, går den teknologiske utviklingen for elsykler raskt framover.

– For tre-fire år siden begynte en del produsenter å integrere batteriene i rammen, og dette blir stadig vanligere å se. Det gir en god balanse i sykkelen, og har vært spesielt viktig for veksten i mountain bike-segmentet, med både hel- og halvdempende elsykler, sier Hulda Tronstad.

Buddy X1 byr på mange innovasjoner når den lanseres i 2021. Lukkede systemer skal gjøre den bedre rustet for å møte saltede vinterveier. Foto: Eker Design

Fredag kunne tu.no melde om at Buddy og Eker Design har en innovativ, ny modell på trappene, som skal hete Buddy X1. Den kommer i 2021, og utmerker seg blant annet med innvendig gir og beltedrift, som skal gi minimalt behov for vedlikehold. Motorinnfestingen har adapterløsninger som åpner for å kunne benytte flere motoralternativer i en og samme ramme.

Produktsjef Simen Langeland hos Hardrocx mener vi kan forvente flere store framskritt i årene som kommer:

Design : – Batteriene blir bedre integrert og motorene mer kompakte. Du ser ikke de store klumpene på ramma lenger, det ligner mer en vanlig sykkel.

: – Batteriene blir bedre integrert og motorene mer kompakte. Du ser ikke de store klumpene på ramma lenger, det ligner mer en vanlig sykkel. Batteri: – 418 Wh fungerer greit for mange, men 504 Wh begynner å etablere seg som en minimumsstandard. Etter hvert som batteriene blir mer kompakte, kommer også økt ytelse. Noen tilbyr nå både 630 Wh og et ekstra batteri, som totalt gir rundt en kilowattime. Det kan også bli rom for bedre isolasjon av batteriene, som sikrer lavere energitap når det er kaldt.

– 418 Wh fungerer greit for mange, men 504 Wh begynner å etablere seg som en minimumsstandard. Etter hvert som batteriene blir mer kompakte, kommer også økt ytelse. Noen tilbyr nå både 630 Wh og et ekstra batteri, som totalt gir rundt en kilowattime. Det kan også bli rom for bedre isolasjon av batteriene, som sikrer lavere energitap når det er kaldt. Rekkevidde : – Rekkevidde avhenger av mange faktorer, som vekt, bruksmønster og temperatur, men i et økonomimodus vil et 504 Wh-batteri typisk gi i overkant av ti mil reell rekkevidde, mens dette halveres ved boostet effekt. Hvis produsentene velger å beholde batteristørrelsen samtidig som cellene blir mer effektive, ser jeg ikke bort ifra at rekkevidden kan dobles i et femårsperspektiv, men her er det mange variabler. Regenerering av energi er foreløpig lite utprøvd på sykler. Friksjonen er mye mindre enn på en bil, men mulighetene vil nok bli utforsket mer.

: – Rekkevidde avhenger av mange faktorer, som vekt, bruksmønster og temperatur, men i et økonomimodus vil et 504 Wh-batteri typisk gi i overkant av ti mil reell rekkevidde, mens dette halveres ved boostet effekt. Hvis produsentene velger å beholde batteristørrelsen samtidig som cellene blir mer effektive, ser jeg ikke bort ifra at rekkevidden kan dobles i et femårsperspektiv, men her er det mange variabler. Regenerering av energi er foreløpig lite utprøvd på sykler. Friksjonen er mye mindre enn på en bil, men mulighetene vil nok bli utforsket mer. Motorer: – Den nye Shimano EP8-motoren vi benytter er 30 prosent mer effektiv enn forgjengeren, det sier litt om hvor dette bærer. Ofte går dreiemomentet opp samtidig som effektiviteten øker. Motor-vekten reduseres stadig, og de lager mindre lyd.

– Den nye Shimano EP8-motoren vi benytter er 30 prosent mer effektiv enn forgjengeren, det sier litt om hvor dette bærer. Ofte går dreiemomentet opp samtidig som effektiviteten øker. Motor-vekten reduseres stadig, og de lager mindre lyd. Elektronikk: – Vi vil nok se flere display innfelt i styret, og koblet opp mot en mobiltelefon er det nesten ikke grenser for hva slags informasjon man vil kunne hente inn. Det er for eksempel lett å se for seg bruk av GPS og kartdata som kan bidra til å maksimere effekt og minimere energiforbruk når man møter en motbakke.

– Vi vil nok se flere display innfelt i styret, og koblet opp mot en mobiltelefon er det nesten ikke grenser for hva slags informasjon man vil kunne hente inn. Det er for eksempel lett å se for seg bruk av GPS og kartdata som kan bidra til å maksimere effekt og minimere energiforbruk når man møter en motbakke. Tyverisikring : – Smarte løsninger som gjør sykkelen ubrukelig for tyver vil det komme mer og mer av.

: – Smarte løsninger som gjør sykkelen ubrukelig for tyver vil det komme mer og mer av. Fjernstyrt reparasjon: – Produsenter og forhandlere kan feilsøke og oppdatere programvare ved hjelp av en diagnoseboks og avansert programvare. Om det dukker opp en feilkode, kan vi koble oss på pc-en til forhandleren og fjernstyre den fra kontoret.

Funk-E 6 er en av bestselgerne fra Hardrocx/HR. Den har bagasjebærer integrert i ramma, med 60 kilo lastekapasitet. Veiledende pris er 42.990 kroner. Foto: Hardrocx

– Hva gjør Hardrocx for å differensiere seg i et marked hvor det meste er mulig og mange aktører vil inn?

– Vi er først og fremst tro mot faghandelen, støtter oss på dem som kan skru og gi god service, som kjenner produktet og fungerer som et lokalt kontaktpunkt for reklamasjoner og oppdateringer, sier Simen Langeland.

Politikk og kundetilfredshet

Det er ikke tilfeldig at Elbilforeningen nå engasjerer seg i elsykkelutviklingen. Markedsutviklingen og de politiske diskusjonene har klare likhetstrekk med det de tidligere har erfart rundt elbiler.

Elsyklisten 2020 En undersøkelse utført av Norsk elbilforening i perioden juni til september 2020. 1910 elsykkelbrukere har respondert. 91 % oppgir at de sykler mer enn før etter å ha investert i elsykkel.

44 % sier de bruker elsykkelen hele året.

52 % svarer elsykkel på spørsmålet «Hvordan reiser du i hovedsak til daglig?". 19 % oppgir elbil og 16 % en bil på fossile drivstoff.

Viktigste bruksområder: 1) Innkjøp og ærender på fritiden, 2) Til og fra jobb, 3) Mosjon, 4) Til og fra fritidsaktiviteter.

65 % oppgir at de daglig bruker elsykkel til jobb, mens 28 % sier de bruker den ukentlig.

29 % oppgir at pandemien har medført at de sykler mer enn vanlig.

Bedre helse oppfattes av respondentene som den største fordelen ved å bruke elsykkel.

De viktigste tiltakene for elsyklister: 1) Bedre sykkelveier, 2) Flere trygge parkeringsplasser, 3) Bedre vedlikehold av eksisterende sykkelveinett.

– Infrastruktur vil alltid være vesentlig for valg av framkomstmidler. Elsyklistene trenger gode veier, skikkelig skilting og ikke minst trygge parkeringsplasser, siden dyre elsykler er ettertraktede tyveriobjekter, sier Hulda Tronstad.

Hun har selv vært på ferie med elsykkel, og opplevd mangel på ladepunkter.

– Selv om det kanskje bare koster 50 øre å fullade en elsykkel, kvier man seg gjerne for å spørre på kafeen om det er mulig å låne stikkontakten deres. I Tyskland har de løst dette ved å ha ladebokser langs populære turistveier. Sånt kommer vi nok snart til å se her og, mener hun.

Tronstad tror på en eksplosiv vekst i årene som kommer:

– 83 prosent av respondentene i undersøkelsen vår oppgir at de er svært fornøyde med å være elsyklister, og resten sier de er fornøyd. 91 prosent forteller at de sykler mer enn før. Med så gode erfaringer vil antallet øke så fort flere får prøve elsykkel. Det er jeg overbevist om.