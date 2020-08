Syklene i karbon skal 3D-printes - tilpasset kjøperens størrelse

Det er ikke bare bilprodusentene som må takle disrupsjon og konkurranse fra uventet hold:

Nå forsøker Silicon Valley-selskapet Arevo å endre måten vi bestiller sykler og elsykler på. Deres Superstrata-prosjekt har tatt form gjennom folkefinansieringsplattformen Indiegogo, og i helgen skiftet det status fra prototyp til «i produksjon».

Ingen skjøter

Fordelene ved å benytte 3D-print som produksjonsmetode er åpenbare:

1) Det gir maksimal fleksibilitet og mulighet for individuelle tilpasninger. Ramma skal kunne tilpasses alle kropper med høyde fra 140 til 220 centimeter.

2) Ramma printes i ett stykke, uten behov for skjøter eller bolter, noe som skal bidra til å gjøre den sterkere.

I bestillingsprosessen må man oppgi vekt, høyde og en rekke andre mål, sammen med egne preferanser for hvordan en sykkel skal være utstyrt, inkludert valg av hjul, styre og bremser. Produsenten hevder det finnes så mange som 500.000 kombinasjonsmuligheter, så det skal mye til for at to sykler blir helt like.

Med ramme og gaffel i termoplastisk karbonfiberkompositt, blir vekta på syklene lav. Rammen i seg selv skal veie under 1,3 kilo, mens komplette tråsykler i snitt veier 7,5 kilo og elsyklene 11 kilo. Størrelse og utstyrstilvalg gjør at vekta vil variere noe fra sykkel til sykkel.

Ulempen med 3D-printing er at det er kostbart og tidkrevende. Ifølge Superstratas administrerende direktør Sonny Vu tar det omtrent ti timer å 3D-printe én ramme, men forretningsmodellen er basert på at entusiastene er villige til å betale litt ekstra for individuell skreddersøm. Den vanlige sykkelen starter i folkefinansieringsperioden på 1499 amerikanske dollar, og elsykkelen på 1999, deretter dobles prisene. Og det finnes utallige muligheter for fordyrende oppgradering.

96 kilometer rekkevidde

I første omgang kommer to modeller: Tråsykkelen Superstrata C og elsykkelen Superstrata E. Elsykkelmotoren er på 250W, og er plassert på bakhjulets nav. Superstrata E har en toppfart på 32 km/t, batteriet tar to timer å hurtiglade, og fullt batteri skal gi inntil 96 kilometer rekkevidde.

Superstrata henvender seg til entusiaster, og har gjort et poeng av ikke å bygge et lukket system. De benytter endel Shimano- og SRAM-komponenter, men styre, hjul og alt annet - med unntak av ramma - kan skiftes ut med andre produsenters deler.

De første syklene produseres i USA, Japan og Vietnam, og Indiegogo-kundene skal få syklene levert i desember.