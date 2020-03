Bytt ut forhjulet, så har du en elsykkel

Det er mange måter å bygge om en vanlig sykkel til elsykkel på. En en av dem er oppfinnelsen fra franske Teebike, der alt du trenger å gjøre er å bytte ut forhjulet. I motsetning til løse navmotorer som kan kjøpes på nettet, består den franske løsningen av en liten navmotor med innebygde batterier som er montert i et ferdig hjul. Ifølge produsenten skal hvem som helst være hendig nok til å skifte ut forhjulet på sykkelen sin og koble det til den medfølgende appen.



Oppstartsbedriftsgründer Laurent Durrieu utviklet hjulet i 2019. Han la merke til at elektriske sykler ofte er tunge, dyre og for kompliserte. Inspirasjonen kom i Kina, der franskmannen jobbet som entreprenør innen fornybar energi. Der så han de enorme sykkelkirkegårdene for bysykler som ble dumpet da Kinas sykkeldelings-boble brast. Da tenkte Laurent at man virkelig burde komme med en løsning som kunne gjøre en vanlig sykkel om til en elsykkel, og slik spare naturen for belastningen ved å produsere en helt ny sykkel.

Styres via mobilen

Teebike styrer seg selv, men har noen få kontroller som styres via mobiltelefonen. Så snart sensorene føler at sykkelen beveger seg raskere enn 5 kilometer i timen, gir motoren ekstra kraft, og den skrur seg av når den når 25 km/t. Hjulet er koblet til en enkel app der du kan slå av motoren, men også aktivere en boost-funksjon som gir assistanse fra stillstand, for eksempel hvis du vil starte i oppoverbakke. Appen kan også låse forhjulet og slå på en tyverialarm.

Hovedankepunktet mot Teebike er muligens vekta. Med batteri og motor inne i navnet, veier de tre hjulmodellene i snitt sju kilo. Lading til hundre prosent tar om lag fire timer, åtti prosent to timer, og batteriet skal gi en rekkevidde på opptil sju mil ved kontinuerlig kjøring, fem mil ved blandet bysykling. Hjulet er gyroskopisk og utstyrt med en børsteløs elmotor.

Litiumbatteriene har et livsløp på 100 ladinger til 100 prosent, 1500 ladinger til 80 prosent, eller 30.000 kilometer, ifølge selskapet.

I Frankrike kommer Teebike til å koste 750 euro, eller ca. 7500 kroner. Franske syklister som vil gjøre tråsykkelen elektrisk, kan få støtte fra staten.



Denne saken ble først publisert på Ny teknikk.