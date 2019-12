Nå kommer elraceren: – Jeg trenger et puff i bakkene

Tor Myrset har en Trek Madone landeveisracer som veier 6,8 kg og kostet 74.000 for syv år siden. For Myrset sitter det langt inne å ville innrømme at han vurderer å skaffe seg en racer med elmotor som skyvehjelp. Vi møter han i bakken i Kongsveien som stiger fra Oslo sentrum opp til Ekeberg.

– Her ved Sjømannsskolen opplever jeg at eldre damer i skjørt feier forbi meg i bakken. Selv om jeg sykler opp i 17–18 km/t kjører de fra meg. Det er litt ille, men de sykler med el, sier Myrset.

Frister konservative landveisryttere

El-sykler ruller som en farsott på veiene, men en gruppe har ikke latt seg friste. De hardbarkede landeveissyklistene insisterer på egen muskelkraft. Det har heller ikke vært alternativer som frister; el-racere for landeveien har vært for tunge og klumpete for konservative landeveissyklister.

Elektriske modeller Det finnes flere merker med landeveissykler med elmotor i forskjellige løsninger, men de har det til felles at de ikke er i butikkene i Norge ennå: Pinarello Nytro, 14,4 kg, 65-70.000kr (pinarello.com)

Willier Cento 10 Hy, hevder å ha den letteste sykkelen, 10,2 kg, ca. 80.000 kr (wilier.com)

Ciopollini-sykler, el-racer landevei underveis. (meipollini.com)

Bianchi Aria E-Road. Ingen pris eller vekt oppgitt. (bianchi.com)

Vivax Assist motor (vivax-assist.com) Enkel og liten motor (200 watt), som også kan leveres som IPP (Invisible Performance Package), uten at den er synlig. Batteriet varer kun én time. Samme konsept som har blitt brukt til juks i konkurranser fordi motoren ikke synes.

Barrierene er nå under press. Et titalls racersykler med ny teknologi for elmotorer og lettere vekt kommer til Norge før året er omme.

Specialized S-Works Turbo Creo SL veier 11,9 kilo i den råeste utgaven. Det skal være én kilo lettere enn andre modeller med samme utgangspunkt, ifølge Myrset. Ikke minst; den ser ut som en fullblods racer. Litium-ion batteriet sitter ikke som en klump utenpå rammen, men er integrert i rammerøret.

Den amerikanske sykkelprodusenten hevder at dette er det mest ressurskrevende utviklingsprosjektet de noen gang har kjørt. 37 medarbeidere på forsknings- og utviklingsavdelingen ved Salt Lake City i Utah gjennomførte 3250 testtimer i lab og 70.000 km på landeveien før den nye elmotoren og el-raceren sto klar.

Større frekvensområde

El-motoren veier 1,8 kilo. Rekkevidde med ekstra batteri som settes i flaskeholder er 190 km. En app gjør det mulig å porsjonere elkraften så den varer enda lenger. Maksimum kraft er 240 watt. El-motorer for terrengsykler kan gi opptil 500 watt. Målet har ikke vært mer kraft enn konkurrentene, men en fleksibel motor som samspiller med rytteren. Syklisten må jobbe mer selv. Motoren dobler innsatsen til rytteren i frekvensområdet 60–100 tråkk i minuttet. Utvidet frekvensområde gjør sykkelen aktuell også for proffer på trening.

Det betyr at jeg kan sykle opp tøffe bakker med høy frekvens på tråkket. Tor Myrset (77), pensjonist og syklist

– Det betyr at jeg kan sykle opp tøffe bakker med høy frekvens på tråkket. Den nye motoren til Specialized skal ikke generere kraft fra tråkket men kun gi. Slik blir det et naturlig tråkk under høyere hastighet på flatene, sier Myrset som har satt seg inn i de forskjellige merkene av elsykler under treningsopphold på Mallorca, men har ikke latt seg friste. Først med denne nyvinningen blir elsykkelen aktuell for ham.

El-motoren fra innsiden.

Som minus i tester nevnes det at kranken blir noen millimeter bredere. I flatt landskap vil ikke den nye elmotoren være til noe større hjelp da den plomberes på 25 km/t, som er maks tillatte hastighet for elsykler i Norge. Dermed har man en tyngre sykkel å trå på flatene i medvind.

– I fart over 17 km/t på flatene betyr aerodynamikken mer enn vekta. Hvis man vil chippe motoren, og bytte styringsbrikken til en som leverer høyere ytelse, må sykkelen eventuelt registreres som moped, og det vil jo ikke ta seg ut. Uten plomberingen vil sykkelen yte opp til 50 km/t på flat vei, sier Myrset.

I ytterste konsekvens kan de nye el-racersyklene på landevei lage en ny konkurranseklasse, slik Formel E har kommet i tillegg til Formel 1 for racerbiler.

Sosialt fortrinn

El-sykler i stadig flere utgaver, som feier forbi i bakken opp fra sentrum, kan Myrset godta. Verre er det at han blir liggende etter på fellestreningene med sykkelklubben Rye. Han mister kontakten i bakkene.

– Man får noen små skavanker med årene. Og du er ikke like motivert for å gi alt i bakkene og sykle likblek over toppen. Ikke minst sosialt hadde det vært fint å henge med de yngre på langturene i helgene. Med elkraft som skyvehjelp i bakkene er jeg tilbake, sier Myrset.

Han er medlem av Rye Sykkelklubb og har syklet Trondheim-Oslo 12 ganger. Denne sommeren hadde arrangøren satt opp en e-klasse på distansen Eidsvoll til Oslo, men ingen stilte.

– Landeveissyklistene er konservative. Det finnes allerede ritt med elsykler i terrengklassen.

Han vil prøve de nye elsyklene for landevei, men er ikke sikker på om det blir kjøp.

– Det største hinderet er prislappen, sier Tor Myrset.

Med det beste utstyret kommer sykkelen på 131.999 kroner, veiledende pris. Det inkluderer elitehjul og elektronisk gir fra øverste hylle. Med en rimeligere utstyrspakke settes prisen til 89.999 kroner.