Buddy og Eker Design bygger elsykkel på en helt ny måte

Innvendig gir og beltedrift er blant de spennende innovasjonene på Buddy X1, en helnorsk elsykkel som er utviklet av Eker Design og Buddy Electric AS. Løsningene skal bidra til et minimalt behov for vedlikehold, og ikke minst gode forutsetninger for å bruke sykkelen hele året, også på saltede vinterveier.

De har også innledet et samarbeid med det norske selskapet ReTyre, som blant annet har utviklet glidelåsbaserte pigg- og terrengdekk som kan legges utenpå sommerdekket uten å ta av hjulene.

En kjønnsnøytral ramme gjør at samme sykkel skal passe for begge kjønn.

Flere modeller kommer

Buddy Electric utviklet sin første elsykkel allerede i 1993, men da var både marked og teknologi umoden.

– Siden er elsykkelen blitt en viktig mobilitetsløsning i forbindelse med det grønne skiftet, og markedet er i sterk vekst over hele Europa, sier daglig leder Jan Petter Skram i Buddy Electric.

Eker Design ble valgt som samarbeidspartner når merkevaren Buddy Bike skulle utvikles, og på teknisk side har de ansatt tyske Armin Schulze, som blant annet har produsert Fast Bikes, samt hatt teknisk ansvar for girsystemet fra Rohloff i Norge.

– En av utfordringene har vært å oppnå et unikt formspråk for å synliggjøre merkevaren Buddy Bike i den harde konkurransen med de mer etablerte sykkelmerkene. Vi ønsket å utvikle en sterk og tidløs, kjønnsnøytral ramme som kan benyttes av begge kjønn, samt tilpasses ulike bruksområder.

Skram forteller at X1 er den første elsykkelen i en voksende produktfamilie. Her kan vi forvente flere nyheter i andre segmenter, blant annet transportsykler for familier.

– Vi har skapt et premiumprodukt som kjennes igjen og som har designbeskyttelse i Europa.

Innovative løsninger

Jan Petter Skram vil foreløpig ikke avsløre alle tekniske detaljer om Buddy X1, men ramser opp noen viktige innovasjoner:

Motorinnfestingen har adapterløsninger som åpner for å kunne benytte flere motoralternativer i en og samme ramme.

Et reflekterende triangel på rammen skal gi økt synlighet i mørket. Triangelet lyser opp som en varseltrekant og gjør sykkelen godt synlig i trafikken.

De første rammene er produsert i karbon, men i fase to kommer den også i resirkulert

aluminium.

aluminium. Integrerte og lukkede systemer som i mindre grad utsettes for salt og slitasje og som tåler nordisk helårsbruk.

Den solide triangelkonstruksjonen åpner for at Buddy Bike kan bli typegodkjent i to kategorier: Elsykkel (med fartssperre på 25 km/t) og S-Pedelec (med grense på 45 km/t).

Begge versjonene kan leveres med spesialdesignet vindskjerm med hurtigkobling.

De utreder også muligheten for å kunne starte en bærekraftig produksjonsplattform i Norge for det nordiske markedet.

Tekniske spesifikasjoner, priser og leveringstidspunkt vil bli offentliggjort i mars 2021.