NTNU-gründere vil ut i verden med avtagbare piggdekk

Fire dager etter at gründerne i Retyre la ut prosjektet sitt i crowdfunding-portalen startskudd.no, har firmaet fått inn mer enn de 100.000 kronene de satte seg fore å samle inn i løpet av 25 dager. Det kan tyde på at daglig leder Paul Magne Amundsen ikke overdriver så veldig når han bruker ordet genial om oppfinnelsen han fikk vinteren 2013-2014: Et piggdekk som trekkes utenpå sykkelhjulet ved hjelp av glidelås.

Ny studie: Elsykler er blitt en byrde for helsevesenet

Mange dårlige løsninger

Det vil si; det var jo slett ikke det som var den opprinnelige ideen. I kontorene Retyre leier i det tidligere IBM-hovedkvarteret på Rosenholm har de et helt lite museum med grundig forkastede prototyper som viser veien tekstilkjettingen har gått siden Amundsen seilte nedover de vinterglatte bakkene fra NTNU, og savnet veigrep.

For det begynte selvsagt med et problem, forteller Amundsen, som har åtte års NTNU-studier i industriell kjemi, og produktutvikling og produksjon bak seg.

- Den vinteren syklet jeg rundt med hjertet i halsen på glatte veier. Jeg kunne selvsagt kjøpt piggdekk til sykkelen, men for det første kostet dekkene mer enn sykkelen jeg hadde, og for det andre syntes jeg det var for tungvint å skifte. Og jeg så at jeg ikke var alene om å tenke sånn. Jeg gikk rundt og sjekket syklene som stod parkert rundt om på NTNU-campusen, og det var nesten ingen av dem som hadde piggdekk. Det var sånn jeg fikk ideen til noe som kunne tres utenpå dekket når det var vinterføre.

Den første løsningen oppfinnergründeren så for seg, var en slags tekstilkjetting. I begynnelsen bestod produktutviklingen i å lime og sy sammen forskjellige materialer, og prøve å feste dem på sykkeldekket for å se om det hadde noen effekt. Etter hvert kom han fram til at produktet måtte ha pigger, og forsøkte å feste pigger på alle mulige slags materialer.

Hemmeligholdt Sovjet-rapport: Skjulte atomkatastrofe større enn Tsjernobyl

Krøp rundt i søpla

Når basen er montert under dekket, kan piggdekkoverflaten settes på og tas av på sekunder ved hjelp av glidelås. Bilde: Retyre

I 2014 fikk han 25.000 kroner gjennom Spark-ordningen, en veiledningstjeneste for NTNU-studenter med en forretningsidé. Mesteparten gikk til en symaskin, og skifellemateriale, som var det han prøvde ut på den tiden. Så containerdykkingen måtte fortsette for å holde materialkostnadene nede.

Etter hvert ble det klart at gummi var det best egnede materialet.

- En skulle tro det ikke kostet allverden å lage støpeformer av Lego og plastilina, og fylle dem med selvblandet tokomponentsgummi kjøpt på nettet, slik jeg gjorde i begynnelsen. Men jeg oppdaget at lego-klosser er dyrt, forteller Amundsen.

Ut av gutterommet

I begynnelsen var gründerlivet en ensom tilværelse.

- Jeg prøvde å få med studiekompiser på prosjektet. Men hvis du ikke sitter på en helt opplagt suksess, så er det ikke mange som blir med før du har kommet så langt at du har noe skikkelig å vise fram, forteller Amundsen.

Etter hvert fikk han likevel med seg NTNU-kollegaen Sigmund Andenes, og i 2015, samtidig som de gikk i gang med masteroppgaven sin i industriell prosessteknologi, fikk de kontorplass på NTNUs innovasjonssenter på Gløshaugen.

- Vi fikk et ordentlig kontor, og en logo til å henge på kontordøra. Da fikk jeg endelig følelsen av at dette ikke var noe gutteromsprosjekt lenger, men virkelig produktutvikling, forteller Paul Magne.

Her er de: Dette er landets 50 fremste IT-kvinner

Eureka-øyeblikket

Det er viktig å ta vare på ideene sine, sier Paul Magne Amundsen. Foto: Retyre

Nå følte de at de hadde et produkt de kunne presentere for potensielle kunder. Den største utfordringen hadde vært å feste piggdekket uten å ta hjulet av sykkelen. 2015-løsningen var å feste dekket med hemper. Det var 40 av dem, men de mente likevel det var enklere enn å sette på et helt nytt piggdekk på felg. Det syntes også sportskjeden XXL, som var de første Retyre presenterte produktet for. Men testing over tid, gav gründerne et tilbakeslag. De oppdaget at det er fysiske krefter i spill når et sykkelhjul ruller, og måtte innse at hempeløsningen ikke holdt.

Paul Magne, som hadde jobbet som vernepleier ved siden av studiene, hadde også lyst til å lage en versjon av piggdekket for rullestoler. For mange rullestolbrukere ville imidlertid hempene vært en dårlig løsning, selv om den hadde fungert rent teknisk, fordi nedsatt førlighet ville gjort det bortimot umulig for dem å feste 40 små hemper. Da fikk de ideen om å bruke glidelås, og skjønte at den løsningen kunne brukes på sykkeldekket også.

- Det var et eurekaøyeblikk, forteller Paul Magne - Plutselig hadde vi en idé som var så god at vi begynte å gjemme oss bort, for at ikke noen skulle stjele den. Innovasjon Norge rådet oss til å patentere løsningen, og det har vi gjort.

Hadde ikke hørt om pigger

Mange protoyper er blitt forkastet underveis. Foto: Retyre

Ved inngangen til 2016 begynte Retyre å lete etter noen som kunne produsere dekket deres, og det naturlige stedet å lete, var i Kina. Det var bokstavelig talt en ny verden, forteller Paul Magne.

- De hadde aldri hørt om pigger på sykkeldekk, for eksempel. Og ingen laget dekk som var så store som det vi skulle ha. Vi lette først etter produsenter på alibaba.com, som er et kjempebra verktøy hvis du skal produsere så enkle ting at du kan gjøre sourcing-arbeidet selv. Men vi måtte til slutt hyre inn et kinesisk selskap til å hjelpe oss med å finne og kvalitetssikre produsenter og leverandører.

Retyre har likevel byttet leverandører av delkomponenter som glidelåser og pigger flere ganger, og de etter hvert fem fast ansatte har det siste året byttet på å stå opp om nettene for å kunne følge opp kontaktene i Kina så tett som de har erfart at er nødvendig.

Særlig har det vært en utfordring å kombinere pigging og støping av gummi som er så tynn at dekkvekten og rullemotstanden blir så liten som mulig. Likevel har ansatte fra Retyre bare vært fysisk til stede i Kina to ganger.

- Slike reiser blir for dyre og tidkrevende for en startup som oss, forteller Paul Magne. - Så det blir mye skyping og mye mailing. De vi snakker med, er gjennomgående gode i engelsk, men utfordringen for oss, er at det stort sett er salgsfolk vi snakker med. Ingeniørene deres, som vi jo helst skulle snakket direkte med, kan som regel ikke engelsk. Derfor har vi ofte måttet maile over store mengder med skriftlige beskjeder, slik at det vi vil ha dem til å gjøre kan oversettes til kinesisk.

Paul Magne forteller at det har vært mye forvirring underveis, og de har erfart at de kinesiske produsentene veldig ofte sier ja ganske overbevisende, selv når de ikke har skjønt hva Retyre vil. Det har blitt rutine å følge opp med konkrete spørsmål for å avdekke slike misforståelser så fort som mulig.

Gründere saksøkte teknologigigant: Nektes å selge nyutviklet sensorsystem

Klare til å erobre verden

Retyre har patentert glidelås-løsningen sin. Foto: Retyre

I disse dager er siste versjon av støpeformen ferdig, og i løpet av en måneds tid skal alt være klart til å starte produksjonen av de 50000 første piggdekkene. Det er en milepæl som overskygger skuffelsen over at de egentlig håpet å starte produksjonen i fjor høst.

- Vi stresset voldsomt for å få dekket ut før denne vinteren, men måtte innse at vi ikke var helt klare. I ettertid ser vi jo at det også kom gode ting ut av å bruke mer tid. Vi har rukket å forbedre både produktet og produksjonsprosessen, slik at vi blant annet kan produsere raskere, og må vrake færre dekk med feil, sier Paul Magne.

Retyre har inngått avtaler med Sportskjedene XXL og Sport1, og dekkene blir lansert både i Norge, Sverige og Finland. I tillegg sender de en testbatch på 1000-2000 dekk over Atlanteren, for å selge dem i USA og Canada via Amazon.

Går lanseringen bra, står et terrengdekk som kan tres utenpå vanlige hybriddekk for tur, og etter hvert også piggdekk for rullestoler. Det store målet er imidlertid å lage et helt eget sykkeldekk med avtagbare overflater, forteller Paul Magne.

- I dekkbransjen finnes det knapt noen form for standardisering i dag. Hjul med samme størrelse, er ofte svært forskjellige på grunn av ulike bredder og gummitykkelser. Dekket vi lanserer nå, kommer i to forskjellige størrelser som skal dekke det aller meste som fins av 28-tommers hybriddekk. Men drømmen er å lage et dekk fra bunnen av, med overflater som passer helt perfekt.

En av verdens bratteste gondolbaner: Nesten som å ta heis 1000 meter

Produktutviklere, ikke dekkprodusenter

- Hva med fremtiden? Ser du for deg at dere utvikler bedriften videre, eller at

Paul Magnes gründertips Skriv ned ideene dine før du glemmer dem. Alle får ideer hele tiden, men få gjør noe med dem.

Skaff deg et sted å være, og en logo til å ha på veggen. Verdien av å få virksomheten inn i faste former kan ikke undervurderes

Forbered deg på et hav av kjedelige ting som bokføring, forsikringer, kontrakter osv, eller finn deg et teammedlem som elsker slikt!

Gründere fokuserer gjerne mest på produktet, men glemmer ofte marked og salg. Gjør det motsatt - finn ut hva markedet vil ha og lag det, det er sånn du skaffer deg kunder tidlig.

Å være gründer er en maraton, ikke en sprint. Innse tidlig at det vil ta mange år med mye slit, så slipper du å bli skuffet!

noen kjøper dere opp?

- Jeg håper vi kommer til et punkt der de store gutta i dekkindustrien ser oss, og ønsker å kjøpe oss opp, sier Paul Magne.

- Hvis vi lykkes med dette, og blir en internasjonal business, vil vi uansett trenge hjelp til å håndtere virksomheten. Målet vårt er å drive med produktutvikling, og har et eget firma bak Retyre, som driver med det. Vi er en gjeng kompetente ingeniører, og oppfinneren i meg klør etter å begynne med nye ting. Så hvis dette prosjektet gjør at vi får litt penger i ryggen, tror jeg vi vil komme opp med mange spennende produkter. Vi har ideene allerede.