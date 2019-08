Porsches super-elbil: Hver tiende kunde er norsk

Seks millioner testkilometer er unnagjort. Nå er Porsche klar med sin første fullelektriske bil i moderne tid. Onsdag 4. september lanserer sportsbilprodusenten sin nye elbil i en synkron begivenhet i tre ulike verdensdeler: Canada, Kina og Tyskland.

Lanseringen kan du se her.

Til kundene ved nyttår

Ifølge Porsche har rundt 30.000 mennesker bestilt den firedørs fireseteren - uten å ha sett den.

– Det er nå litt over 2800 som har reservert bilen i Norge, sier Morten Scheel, administrerende direktør i Porsche-importør Autozentrum Sport.

Oppsiktsvekkende nok kommer bortimot hver tiende av verdens Taycan-reservasjoner fra lille Norge.

– De første bilene kommer ved årsskiftet, sier Scheel.

Kan bli overkommelig

Prisene kan han foreløpig ikke si noe om.

– Men offisielt blir den priset mellom Cayenne og Panamera, sier Scheel - og understreker elbilen Taycan jo er avgiftsfri i Norge.

La oss leke litt med tallene: I Porsches germanske hjemland har en splitter ny Cayenne inngangspris på rundt 76.000 euro, mens Panamera begynner på rundt 100.000 euro. Om vi for moro skyld antar at inngangsmodellen av Taycan havner midt mellom disse, lander vi på 88.000 euro.

Trekker vi fra tysk merverdiavgift på 19 prosent, snakker vi om 74.000 euro - i skrivende stund rundt 775.000 kroner. De mer potente versjonene blir selvsagt endel dyrere.

Lynkjapp

Noen sinke blir Taycan ikke. Den sinteste versjonen byr på firehjulstrekk levert av to elmotorer på til sammen 600 hestekrefter - rundt 400 hk bak og 200 hk foran. Kreftene gir tyskeren en toppfart på mer enn 250 km/t, som burde holde til hverdagsbruk. Også akselerasjonen er til å leve med: ifølge Porsche går Taycan fra stillestående til 100 km/t på “betydelig” under 3,5 sekunder. En helt ellevill akselerasjon, og likevel må Porsche se seg slått av Tesla Model S i Ludicrous-modus, som er oppgitt til 2,6 sekunder. Like fullt kommer Taycan seg gjennom Nürburgring på under åtte minutter, som er rimelig heftig. Takket være at batteripakkene ligger flatt i bunnen av bilen, har Taycan lavere tyngdepunkt enn dagens 911-modeller.

Rask ladekapasitet

Taycan er verdens første produksjonsbil med en 800 volts batterisystem, i motsetning til 400 volt som vanlige elbiler gjerne har. Her er det nemlig ikke bare bilen som er kjapp. Bilen skal på sikt få ladekapasitet på 350 kW, men ved lansering vil det “kun” være 250 kW - altså som Teslas Supercharger V3.

Ifølge Porsche skal man under ideelle forhold kunne lade opp til 100 kilometers kjøring på bare fire minutter, og rekkevidden er oppgitt til over 500 kilometer. Dette er rett nok målt etter den utdaterte og optimistiske NEDC-standarden, så det er grunn til å jekke ned forventningene noe.

Inntil 96 kWt

Hvor store batteripakker bilen vil få, er ikke offisielt. Ifølge Car Magazine, som har fått luftet seg i en Taycan, skal basismodellen ha en batteripakke på 80 kWt og bakhjulsdrift. De to mer kostbare versjonene, som kan komme til å bruke de klassiske betegnelsene 4S og Turbo, har trekk på alle fire og batterikapasitet på 96 kWt. Batteriene er væskekjølte, for å få best mulig kjøling og dermed ytelse.

For elbilister som kvir seg til strømslukende motbakker, har Porsche lindring på vei. Fully Charged Show har, som første aktør utenfor Porsche-systemet, fått prøve bilen på en tysk flyplass, og bilen må kunne sies å ha god kondis: Fully Charged klarte 26 intense akselerasjoner fra 0-200 km/t på rad.

Flere på gang

Porsche har flere elbiler på blokken: neste generasjon Macan skal bli elektrisk, og i tillegg har Porsche bekreftet produksjonen av Taycan Cross Turismo, en høyere og røffere slektning av bilen som snart er på vei til norske garasjer.

Skjønt, Taycan er selvsagt ikke den første fullelektriske Porsche-automobilen. Den ble laget av Ferdinand Porsche i 1898, het Egger-Lohner P1 og hadde tre hestekrefter - mer enn nok til å vinne det første løpet den deltok i.