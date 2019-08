Ni dager til avduking – Porsche Taycan viser muskler på Nürburgring

Det er bare ei drøy uke til Porsche Taycan skal vises fram i endelig versjon for første gang.

For nærmere tre tusen nordmenn som venter på den elektriske sportsbilen, er det sikkert betryggende å få nok et bevis på at dette blir et produkt som ikke vil gjøre skam på merkets sportslige arv.

Rekord

Nå har Taycan-prototypen kjørt den 20.600 meter lange Nordsløyfa på Nürburgring på 7 minutter og 42 sekunder, noe Porsche selv karakteriserer som rekord for firedørs elbiler.

Øverst i artikkelen ligger en ombordvideo av runden.

Testsjåfør Lars Kern kjørte en noe kamuflert forserieversjon av Taycan og sier i ei pressemelding at bilen åpenbart egner seg ypperlig også på racingbaner.

Porsche Taycan-prototypen like før Schwalbenschwanz på Nürburgring Nordschleife. Foto: Porsche

– Igjen og igjen lot jeg meg imponere over hvor stabilt bilen oppførte seg på delene av banen med høyest hastighet, som Kesselchen, og hvor nøytralt den akselererer ut fra de mer svingete delene, sier Kern.

Han har kjørt fort på Nordsløyfa før. For to år siden kjørte han en Porsche 911 GT2 RS (991) på 6:47.25. En rekord for godkjente, masseproduserte biler fram til Lamborghini Aventador LP770-4 SVJ i fjor klarte ei runde på 6:44.97. Kern kjørte i fjor samme bil med noen modifikasjoner på 6:40.33.

Når det gjelder elektriske prototyper, er det Volkswagen som innehar rekorden etter at deres VW ID. R med Romain Dumas bak rattet klarte tida 6:05.336 tidligere i sommer.

Tredje demonstrasjon

Den 20.832 meter lange (klokka stoppes ofte på 20.600 m) og kuperte Nordsløyfa i de grønne Eifelfjellene er selve målestokken for de fleste bilprodusenter.

Taycans sterke rundetid kan ses på som tredje og siste eksamen Porsche har bestått for å demonstrere at den nye elbilen duger til lange etapper på autobahn så vel som racing.

Den kamuflerte bakenden på Taycan-prototypen i Aremberg-seksjonen. Foto: Porsche

Første øvelse gjaldt å demonstrere at Taycan kan gjennomføre mange gjentatte akselerasjoner i rask rekkefølge uten tap av ytelse – nærmere bestemt 0–200 kilometer i timen 26 ganger. Gjennomsnittlig akselerasjonstid var på under ti sekunder, med kun 0,8 sekunder differanse mellom raskeste og tregeste tid.

Øvelse to handlet om å demonstrere evnen til å holde kontinuerlig høy hastighet. Den ble gjennomført på Nardò i Italia, der Taycan ble kjørt 3.425 kilometer på 24 timer. Med en lufttemperatur på opp til 42 grader celsius og en banetemperatur på opp til 54 grader, holdt elbilen kontinuerlig en hastighet på mellom 195 og 215 kilometer i timen.

Ombordvideoen fra da VW ID. R satte sin rekord, ga indikasjoner på at det fortsatt er noe å hente på den elektriske drivlinja, for eksempel når det gjelder topphastighet og evnen til å opprettholde denne over tid. Innledningsvis var ID. R oppe i rundt 270 kilometer i timen, men på den siste lange rettstrekninga, Döttinger Höhe, kom bilen aldri over 250 kilometer i timen.

Dette ser ikke ut til å være et problem for Porsche Taycan ut fra denne aktuelle videoen. Her ser vi prototypen holde rundt 250 kilometer i timen tidlig på runden rundt Flugplatz/Schwedenkreuz, og oppnå hele 259 kilometer i avslutninga.

Som Teknisk Ukeblad omtalte tidligere i august, har rundt 30.000 bestilt Taycan. Av disse er i overkant av 2.800 nordmenn. De som er fremst i køen kan forvente å få bilen levert rundt årsskiftet.