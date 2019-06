Her setter Volkswagens elektriske sportsbil nok en rekord

6 minutter, 5 sekunder og 336 tusendeler. Det er den nye rekorden for helelektriske biler på Nürburgrings Nordschleife. Se video nederst i artikkelen.

Bilen heter Volkswagen ID.R og sjåføren Romain Dumas.

Dermed er den elektriske rekorden på den legendariske racerbanen hjemme på tyske hender.

Målestokk

Den 20,832 kilometer lange og kuperte Nordsløyfa i de grønne Eifelfjellene er selve målestokken for de fleste bilprodusenter.

De siste to årene har det vært den relativt nyetablerte, kinesiske produsenten NIO som har hatt rekorden for elektriske biler. Deres EP9, med fire motorer og en samlet ytelse på 1 MW, kom seg rundt banen på 6 minutter og 45,9 sekunder 12. mai 2017.

Nå har Volkswagen bygget om sin elektriske bakkeløpsbil og knust rekorden med hele 40,564 sekunder.

– Volkswagens e-mobility kan nå anse seg som «Nürburgring-godkjent», uttaler direktør Herbert Diess i Volkswagen i ei pressemelding.

VW-sjefen har selvsagt ambisjon om å selge mange elbiler framover. Den første fra den nye familien er ID.3 som har vært mulig å forhåndsbestille en måned nå.

PR og verdifulle erfaringer

Volkswagen har hele tiden vært åpen på at ID.R-utviklingen i stor grad dreier seg om PR og symbolverdi. Det er en grunn til at bilen heter det den heter – det handler om å bygge opp ID-merkevaren. Samtidig har selskapet understreket at prosjektet også bidrar med verdifulle erfaringer for deres elbilutvikling.

– Det har alltid vært slik at folk flest har kunnet nyte godt av utvikling som blir gjort i forbindelse med motorsport, og slik vil det også være for framtidige ID-modeller. Dette er definitivt en lakmustest for elektriske drivlinjer, sa utviklingsdirektør Frank Welsch i forkant av Pikes Peak.

Volkswagen setter elektrisk rekord på Nürburgring-Nordschleife med tida 6:05.336 Foto: Volkswagen AG

Når du først bygger en bil som skal symbolisere teknologisk styrke, er det en fordel å lykkes i de konkurransene du stiller opp i. VW må få lov til å gi seg selv et godkjent-stempel på dette området.

I juni i fjor satte ID.R rekord opp Pikes Peak i Colorado, USA. Også da med Romain Dumas bak rattet. Bare tre uker senere satte samme bil og sjåfør rekord i et annet bakkeløp, Goodwood Festival of Speed i Sør-England.

Nå i juni var det altså endelig tid for å dra hjem til Tyskland og sette skapet på plass på Nürburgring-Nordschleife.

«Kun» 250 km/t mot slutten

VW ID.R har to elmotorer som yter 500 kW/650 Nm og som har under 1.100 kilo å drasse på. Den klarer null til hundre kilometer i timen på 2,25 sekunder.

Det er Volkswagen Motorsport som har konstruert bilen i tett samarbeid med VWs utviklingssenter i Wolfsburg. De siste fem månedene har bilen blitt bygget om fullstendig for å kunne oppnå maksimal hastighet i stedet for maksimalt marktrykk som den hadde i bakkeløpskonfigurasjon.

Franskmannen Romain Dumas (41) har blant annet konkurrert for Audi og Porsche og har det siste året rattet VW ID.3 til tre rekorder. Foto: Sebastian Koch

– Dette er resultatet av nitide forberedelser og testing av våre ingeniører kombinert med feilfri kjøring av Dumas, sier VW Motorsport-sjef Sven Smeets.

Det vil være en underdrivelse å si at Romain Dumas er kjent med banen fra før. Han har tross alt vunnet 24-timersløpet på Nürburgring fire ganger, med Porsche 997 GT3-RSR.

– Jeg er utrolig stolt over å ha satt en Nordschleife-rekord. Dette er verdens beste og vanskeligste racerbane etter min mening. Jeg må takke VW Motorsport for et perfekt oppsett av ID.R. Det var en fryd å kjenne på den vanvittige akselerasjonen og evnen til å ta svingene i høy hastighet, uttaler Dumas.

Fortsatt er det 45,79 sekunder fram til rekorden Timo Bernhard satte i en Porsche 919 Hybrid EVO 29. juni i fjor, med 5:19,546. Dette var for øvrig en modifisert utgave av LMP1-bilen også Dumais har konkurrert med.

Gjennomsnittshastigheten på runden endte på imponerende 204,96 kilometer i timen. Likevel kan de se ut som at det fortsatt er noe å hente på den elektriske drivlinja, for eksempel når det gjelder topphastighet og evnen til å opprettholde denne over tid. Innledningsvis er ID.R oppe i rundt 270 kilometer i timen, men på den siste lange rettstrekninga, Döttinger Höhe, kommer bilen aldri over 250 kilometer i timen.

Dermed er det grunn til å tro at dette ikke er den siste elektriske nordsløyferekorden vi har sett.